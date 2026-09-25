Piastri est ’content d’être de retour dans le top 3’ après une qualif solide à Bakou

Oscar Piastri a signé le troisième temps de la qualification au Grand Prix d’Azerbaïdjan, et contrairement à Monza où la même performance avait été gâchée par une pénalité, il pourra cette fois s’élancer en deuxième ligne. Le pilote McLaren F1 est satisfait de ce qu’il a affiché comme rythme au fil de la séance, et est heureux d’avoir trouvé de la performance entre les essais libres et la séance qualificative, ce qui lui permet d’égaler sa meilleure qualification de l’année.

Il explique que ce n’est pas la première fois cette saison qu’il parvient à tout mettre bout à bout au moment où du week-end où le chrono compte le plus, mais que c’est toujours une bonne surprise, surtout que la Q3 était particulièrement bonne, puisqu’il finit à un millième de Charles Leclerc.

"C’était bien, on a trouvé du rythme en qualifications. Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive cette année, on est en retrait en essais libres et on trouve un peu de temps" a déclaré le pilote australien, quelque peu choqué par les huit dixièmes de marge de George Russell.

"J’étais surpris de nous voir premier et deuxième après le premier tour de Q3 mais nos espoirs ont été anéantis par George. Je suis satisfait de la manière dont le week-end se passe, surtout que le circuit était venteux aujourd’hui, donc je suis très content d’être de retour dans le top 3."

Le vent a été un des principaux défis de la séance, et il reconnait que les bourrasques qui agitent la ville située en bord de Mer Caspienne rendent le comportement des monoplaces très imprévisible.

"On essaie de rester entre les lignes blanches dans la ligne droite mais ce n’est pas simple ! Et quand les murs disparaissent, c’est un peu plus ouvert et il y a de grosses bourrasques. Il y a parfois 30 ou 40 km/h d’écart selon le vent, donc il faut être prudent et s’adapter à chaque tour."