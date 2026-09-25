Antonelli accuse ses rivaux de lui remettre la pression... et lui jeter des sorts !

Kimi Antonelli ne se laisse pas déstabiliser par les déclarations de ses principaux adversaires, qui présentent désormais régulièrement le pilote Mercedes comme le grand favori pour décrocher le titre mondial 2026. George Russell, Lando Norris, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont tous minimisé leurs propres chances ces dernières semaines, mais l’Italien y voit surtout une manière de déplacer toute la pression sur ses épaules, plaisantant même sur les tentatives de ses rivaux de lui porter la poisse. À 20 ans, il reconnaît néanmoins que le championnat occupe désormais davantage ses pensées.

À mesure que l’avance d’Antonelli s’est renforcée au championnat, le discours de ses adversaires a progressivement évolué. Russell, Norris, Verstappen et Hamilton ont tous relativisé leurs propres chances de titre, certains présentant désormais la situation comme particulièrement favorable au pilote Mercedes.

Interrogé sur cette unanimité apparente, Antonelli a préféré en rire. Selon lui, ses adversaires cherchent aussi à lui renvoyer la pression en affirmant publiquement que le championnat lui appartient déjà.

L’Italien a même évoqué avec humour des "macumbas", terme faisant ici référence à des sorts ou à une tentative de lui porter malheur.

Mais derrière la plaisanterie, Antonelli assure surtout ne pas prêter beaucoup d’attention aux déclarations extérieures.

"Bien sûr qu’ils disent cela, comme ça ils peuvent me lancer des macumbas !"

"Mais je n’y pense pas vraiment, je n’écoute pas les interviews des autres et je ne prête pas attention à ce qui se dit."

"La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est que je suis dans la meilleure position possible et, à ce stade du championnat, je n’échangerais certainement pas ma place avec celle de mes adversaires."

Le pilote Mercedes ne prétend toutefois plus que la perspective d’un premier titre mondial est totalement absente de ses pensées. À 20 ans, Antonelli reconnaît qu’il y pense davantage depuis les dernières courses, alors que son avantage s’est consolidé.

"Évidemment, j’y ai un peu pensé après les dernières courses, mais chaque fois que je pense aux points, j’arrive à la même conclusion : il faut boucler le championnat du monde aussi rapidement que possible."

"Et pour y parvenir, je dois donc être performant à chaque course. Un point à la fois, comme au tennis."

"Je me concentre sur le fait d’essayer de toutes les gagner."

Un début de week-end perturbé à Bakou

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a pourtant pas commencé de manière idéale pour le leader du championnat.

Antonelli a perdu une grande partie des EL1 à la suite d’un problème hydraulique sur sa Mercedes. Par précaution, l’équipe a ensuite choisi de remplacer son groupe propulseur avant les EL2.

Mercedes a toutefois installé une unité plus ancienne appartenant déjà à sa réserve, ce qui signifie que ce changement n’a entraîné aucune pénalité sur la grille.

La performance est restée au rendez-vous malgré le temps de piste perdu. Russell a terminé en tête des deux séances du jeudi et a devancé Antonelli de plus d’une demi-seconde lors des EL2. Les deux Mercedes ont ainsi signé un doublé devant la Red Bull de Verstappen, confirmant un début de week-end particulièrement prometteur pour l’équipe allemande.

La hiérarchie reste encore susceptible d’évoluer avant les qualifications, mais Mercedes a au moins commencé son week-end avec ses deux pilotes aux avant-postes.

"Je ne veux pas modifier ma manière d’aborder les courses, même si j’ai perdu du temps en Libres."

"Mon principe reste simple : ne jamais considérer le travail comme terminé avant que le résultat ne soit définitivement acquis. Penser que c’est terminé tant que ce n’est pas terminé est une erreur. Le travail n’est pas accompli tant que nous n’avons pas franchi la ligne d’arrivée."

Le leader du championnat pourrait par ailleurs recevoir une aide supplémentaire dans les prochains jours. Mercedes prépare un nouveau package d’évolutions majeur qui doit faire son apparition lors du Grand Prix de Malaisie.

"Oui, en Malaisie, enfin !"

"Je dis enfin parce que nous n’avons plus apporté de package majeur depuis le Canada. Je l’ai essayé dans le simulateur et tout semble bien fonctionner, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir avant de l’avoir essayé en piste."