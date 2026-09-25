5e à Bakou, Norris admet avoir ’trop forcé’ mais assume avoir voulu la pole

Lando Norris a terminé 5e des qualifications à Bakou, une place décevante pour le champion du monde en titre alors que son équipier chez McLaren, Oscar Piastr, a réussi à intégrer le top 3, à un millième à peine de la 2e place de Charles Leclerc. Le Britannique admet en avoir trop fait lors de son dernier run en Q3 mais assume sa prise de risques.

"Pour être honnête, les qualifications se passaient bien. Oscar est troisième, mais je pense que la deuxième place était jouable," confie le pilote McLaren F1.

"Je me sentais en confiance au volant, mais j’ai peut-être un peu trop forcé au freinage. Je préfère tout tenter pour décrocher la pole plutôt que de me contenter d’une troisième, quatrième ou cinquième place."

"Je préfère viser un tour parfait plutôt qu’un tour moyen, et j’en ai payé le prix."

"La voiture n’est pas mauvaise, mais nous sommes loin du compte. Ma voiture, en particulier, manque cruellement de vitesse en ligne droite. C’est un handicap, car il y a beaucoup de lignes droites ici."

Pour la course, Norris vise haut.

"Évidemment, j’espère monter sur le podium, mais vu ma vitesse de pointe, ce sera impossible. Avec un peu de chaos et de chance de mon côté cette fois, pas comme à Madrid, pourquoi pas une revanche !"