Horner ouvre grand la porte à remplacer Vasseur : ’Ferrari, c’est le rêve’

Christian Horner a ouvert la porte à un retour particulièrement retentissant en Formule 1 du côté de Ferrari, seule équipe pour laquelle l’ancien patron de Red Bull se dit aujourd’hui prêt à renoncer à son exigence de prendre une participation au capital d’une équipe. Écarté de ses fonctions après plus de deux décennies à la tête de l’écurie de Milton Keynes, le Britannique estime avoir encore quelque chose à accomplir en F1 et décrit la Scuderia comme "le rêve" , mais aussi comme le "géant endormi" de la discipline.

Horner est éloigné du paddock depuis son éviction de Red Bull, intervenue quelques jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière.

Cette décision avait mis fin à une période de 20 ans à la tête de l’équipe en Formule 1, au cours de laquelle le Britannique avait cumulé les fonctions de directeur d’équipe et de PDG.

Depuis son départ, les spéculations concernant son avenir n’ont pratiquement jamais cessé. Horner a été associé à Alpine (dont il vise toujours un rachat de 25 % des parts), Aston Martin et Ferrari, tandis que son nom a également été évoqué dans le cadre d’un éventuel projet de 12e équipe impliquant le constructeur chinois BYD.

Jusqu’à présent, l’ancien dirigeant de Red Bull avait néanmoins posé une condition importante à son retour : il ne souhaitait plus simplement être salarié d’une équipe, mais voulait également en devenir actionnaire.

Une exigence sur laquelle il serait prêt à faire une exception. Dans un entretien accordé au Times, Horner a expliqué ne plus ressentir le besoin de retrouver exactement le rôle qu’il occupait chez Red Bull.

Après plus de deux décennies passées sur le muret des stands, il estime avoir déjà connu cette partie de sa carrière. Pour qu’un nouveau projet l’intéresse réellement, une participation au capital reste donc un élément essentiel. Sauf si l’appel venait de Maranello.

"J’ai été un salarié. J’ai passé 21 ans assis sur le muret des stands. Je n’ai pas besoin de revenir pour refaire cela."

"À ce stade de ma vie, il n’y a qu’une seule équipe pour laquelle j’accepterais de ne pas participer au capital."

"Est-ce que j’envisagerais Ferrari ? Je veux dire, Ferrari est la plus grande marque de la Formule 1. C’est le rêve. Et on peut probablement dire que c’est le géant endormi de la Formule 1."

Cette ouverture intervient à un moment particulièrement sensible pour Ferrari. Le nom de Horner est de nouveau associé à la Scuderia alors que plusieurs médias italiens font état d’interrogations concernant la position de Frédéric Vasseur.

Les espoirs de titre mondial de Ferrari pour 2026 sont désormais largement compromis, ce qui contribue à alimenter les spéculations autour de la direction de l’équipe.

Horner, loin de se montrer agacé par cette attention persistante, semble plutôt l’apprécier.

"Je pense que le fait que, 14 mois après mon départ de ce sport, ils parlent encore de moi montre qu’il existe toujours une demande. Peut-être que je n’étais pas si impopulaire."

La question d’un retour dès la saison prochaine reste cependant sans réponse précise. Interrogé sur la possibilité de le revoir sur la grille en 2027, Horner s’est contenté d’une formule volontairement énigmatique.

"Je ne sais pas. Je suis le remède et le problème."

Horner ne confirme donc aucun projet concret, mais ses déclarations montrent qu’il n’a pas définitivement tourné la page de la Formule 1.

Au contraire, l’ancien patron de Red Bull semble considérer qu’il lui reste encore un chapitre à écrire. Le Britannique se trouve désormais dans une situation qui lui permet de sélectionner avec soin une éventuelle nouvelle aventure.

Il affirme ne subir aucune obligation financière susceptible de le pousser à accepter le premier poste disponible. S’il le souhaitait, il pourrait parfaitement rester éloigné de la Formule 1 et profiter d’une vie beaucoup plus tranquille.

Mais Horner doute qu’une telle existence lui apporte la satisfaction qu’il recherche.

"Il arrive un moment où la compétitivité d’une équipe prend le dessus sur les autres questions d’ego."

"Je suis dans une position très privilégiée qui me permet d’être exigeant dans mes choix. Si je ne fais rien, je peux vivre pendant tout le temps qu’il me reste sur cette planète avec mon argent et simplement me demander s’il va pleuvoir ou non pour que l’herbe reste verte."

"Mais est-ce que cela va m’épanouir ? Non. J’ai toujours le sentiment qu’il reste une autre danse."

Cette "autre danse" pourrait donc se dérouler chez Ferrari si les circonstances venaient à unir Horner et la Scuderia. Ou chez Alpine F1 en tant qu’actionnaire.

Mais un retour du Britannique ferait également renaître l’une des rivalités les plus marquantes de la Formule 1 récente : celle qui l’opposait à Toto Wolff.

Horner n’a manifestement rien perdu de son goût pour cette rivalité. Dans une déclaration particulièrement imagée, le Britannique estime même que le patron de Mercedes profite actuellement un peu trop de son absence.

"Toto a besoin qu’on lui ébouriffe sacrément les cheveux."

"Il a la vie facile pendant que je ne suis pas là. Alors pourquoi voudrait-il que je revienne ? Je vais probablement lui rendre la vie plus difficile que n’importe qui d’autre."