Russell se félicite d’un ’tour parfait’ et d’une pole avec un écart colossal
Le pilote Mercedes F1 a survolé la séance à Bakou
George Russell a survolé la séance de qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan pour aller signer la pole position avec huit dixièmes d’avance sur son premier poursuivant, Charles Leclerc. Plus rapide depuis le début du week-end, même s’il avait concédé les EL3 à Max Verstappen, le pilote Mercedes F1 a été intouchable tout au long de la qualification, et en parler en Q3 où il a fait trois tours rapides et a gardé une marge impressionnante sur ses rivaux tout au long de la séance.
En tête de la journée hier, il a semblé retrouver son rythme et surtout sa capacité de progresser tour après tour, ce qui lui a permis d’aller chercher la pole position avec un écart que l’on ne voit plus souvent en Formule 1, et qui l’a même surpris.
"Ca faisait longtemps ! Ca fait du bien, c’est surement mon plus gros écart en qualifications, incluant la F2 et la F3. C’était très bien dans la voiture, très fluide, et quand on arrive à bien maîtriser la voiture, ça se passe très bien" s’est félicité Russell.
"Je me sentais bien, Max a été très rapide tout le week-end et je ne sais pas ce qui lui est arrivé à la fin. Mais j’ai réussi à faire le tour parfait, l’écart avec Hadjar m’a donné une bonne aspiration et j’ai gagné encore un dixième ou deux dans l’autre ligne droite, c’était parfait."
Pour la course, Russell est aussi très confiant. La Mercedes W17 semble capable d’être aussi rapide demain.
"Je me sens bien sur les longs relais. On est dans une bonne situation, mais c’est Bakou et tout peut arriver. Charles va surement être motivé de m’avoir au premier virage, mais je suis prêt à tout ce qui peut m’arriver."
"Demain je vise la victoire, rien de moins. Cela fait longtemps !"
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