Leclerc est ’plus loin’ de Mercedes F1 qu’il l’espérait mais garde espoir
Il s’est qualifié deuxième et pourrait faire mieux en course à Bakou
Charles Leclerc a terminé deuxième de la séance qualificative à Bakou et s’élancera donc en première ligne au départ de la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce samedi. Mais le pilote Ferrari, bien que satisfait de sa position, admet qu’il n’avait pas imaginé un écart si impressionnant avec Mercedes F1, alors que George Russell l’a battu de huit dixièmes pour la pole, et que Kimi Antonelli aurait surement pu le battre aussi sans un accident.
Le Monégasque admet donc qu’il espérait mieux en termes de chrono, même si sa position sur la grille lui permettra au moins de se battre aux avant-postes, où il espère profiter d’un rythme de course meilleur que celui des qualifications.
"Honnêtement, c’était un bon tour, Lewis était à 3 ou 4 secondes devant moi, j’ai fait un bon tour, mais quand je vois l’écart avec George, peut-être que ce n’était pas assez !" a noté Leclerc à sa descente de voiture.
"On a été en retrait tout le week-end après un vendredi difficile. On avait un peu plus d’espoirs ce week-end, en termes de position on est là où on le voudrait, mais peut-être qu’en matière d’écart, on est plus loin qu’on l’espérait."
"On verra demain, notre vitesse de pointe n’est pas notre point fort, mais notre rythme était solide en EL1 sur les longs relais, et on espère que ce sera encore le cas demain."
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