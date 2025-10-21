Russell alerte : en F1 aujourd’hui, tout se joue en Q3 et au premier virage

George Russell estime que l’ère actuelle de la Formule 1 est devenue de plus en plus prévisible, la position sur la piste et la gestion des pneus laissant peu de place à la course au-delà du premier virage.

Le pilote Mercedes, qui a terminé sixième à Austin après être parti quatrième, a déclaré que le Grand Prix des États-Unis de dimanche illustrait parfaitement ce problème.

"Même avant la course, j’avais le sentiment que quelle que soit votre position après le premier virage, c’est là que vous finiriez, et malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé," a déclaré Russell.

"À l’heure actuelle, les qualifications et le premier virage décident de l’issue de la course. Il n’y a pas de dégradation des pneus. Il n’y a que trois dixièmes de seconde d’écart entre les voitures les plus rapides et les plus lentes dans le top six, et il faut normalement au moins une demi-seconde pour effectuer un dépassement."

"Donc, si j’avais terminé le premier virage en troisième position, j’aurais été sur le podium, mais au lieu de cela, j’ai terminé sixième, et c’est ainsi que j’ai terminé. Je ne me souviens même pas de la dernière course à deux arrêts en F1."

Russell a déclaré que le manque de variation dans les stratégies sapait l’intérêt des courses.

"La Formule 1, c’est actuellement la Q3 et une course jusqu’au premier virage."

Le Britannique a souligné que les composés durables de Pirelli étaient un facteur clé.

"De manière réaliste, vous avez besoin de pneus qui vous permettent de pousser fort, mais qui s’usent après 15 tours, vous obligeant à faire deux ou trois arrêts au stand pendant une course."

"Idéalement, les pneus tendres devraient tenir 12 tours, les pneus médiums 15 et les pneus durs 20 avant de perdre soudainement en performance. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Pirelli est dans une situation difficile dans tous les cas : si les pneus s’usent trop, les gens se plaignent que les pilotes ne peuvent pas attaquer. S’ils ne s’usent pas, la course est ennuyeuse."

"Ils ont du mal et font de leur mieux, mais ils nous ont donné un pneu sensiblement meilleur cette année, c’est bien, mais cela donne des mauvaises courses."

Lando Norris, pilote McLaren, qui s’est battu tout au long de la course pour dépasser Charles Leclerc et décrocher la deuxième place à Austin, reconnaît que les dépassements sont devenus presque impossibles.

"J’ai vraiment eu du mal à dépasser Charles," a déclaré Norris, admettant qu’il n’était pas sûr que les changements réglementaires radicaux prévus pour 2026 changeraient la situation.

"Je n’ai aucune idée de la façon dont cela va fonctionner l’année prochaine avec toutes les nouvelles batteries et les nouveaux systèmes énergétiques. Je suis sûr que ce sera beaucoup mieux, simplement parce qu’il y aura moins d’appui aérodynamique et moins d’adhérence."

"Les voitures ne seront plus aussi impressionnantes dans le secteur 1 : elles seront plus lentes dans les virages, mais plus rapides dans les lignes droites pendant quelques secondes. Je pense donc que les courses seront probablement un peu meilleures l’année prochaine."

Fernando Alonso s’attend également à une amélioration lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur en 2026, mais il a averti les fans de ne pas s’attendre à des miracles.

"Un changement de réglementation vise toujours à rendre les courses plus divertissantes et à augmenter les dépassements. Parfois, cela fonctionne, parfois non."

"Mais s’il y a plus de dépassements, ce sera grâce à la gestion de l’énergie, et non grâce à la taille des voitures. Espérons que ce sera plus divertissant pour les fans."