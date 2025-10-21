Officiel : Cadillac F1 engage Herta en Formule 2 pour 2026

L’équipe Cadillac F1 a annoncé que Colton Herta, le pilote d’essai officiel de l’équipe, courra bien en Formule 2 la saison prochaine, au sein de l’écurie Hitech.

Âgé de 25 ans, Colton Herta est l’un des jeunes pilotes les plus reconnus aux États-Unis... mais il n’a toujours pas sa super licence en F1.

Vainqueur de nombreuses courses en IndyCar, Herta est devenu en 2019 le plus jeune vainqueur de l’histoire de la série et s’est depuis imposé comme l’un des leaders incontournables de la catégorie reine américaine des monoplaces. Il a décroché plusieurs pole positions, podiums et victoires sur divers circuits, démontrant ainsi sa vitesse, sa capacité d’adaptation et sa précision.

En rejoignant Hitech, l’une des équipes les plus compétitives et les plus respectées de la F2, le Californien pourra s’immerger dans le monde des courses européennes de monoplaces, qu’il connaît bien pour avoir participé, au cours de sa carrière junior, à des championnats tels que la F4 britannique, la F3 britannique, la F3 espagnole et l’Euroformula Open, où il a remporté un total de 10 victoires et 11 pole positions.

Se déroulant sur les mêmes circuits que la F1 et suivant en grande partie le calendrier de la F1, la saison 2026 de F2 lui permettra d’acquérir une expérience cruciale.

Herta exercera en parallèle ses fonctions de pilote d’essai de l’équipe Cadillac F1, contribuant au programme de développement de l’équipe à la fois sur simulateur et lors de Grands Prix sélectionnés. Le rapprochement des calendriers de la F2 et de la F1 permettra une intégration transparente avec les opérations d’ingénierie et de course de Cadillac.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre officiellement la F2 pour la saison 2026. C’est une opportunité incroyable de développer mes compétences dans les courses européennes et de me mesurer à certains des meilleurs jeunes pilotes du monde. Courir les mêmes week-ends que la Formule 1 me permettra d’acquérir une expérience directe de cet environnement et m’aidera à m’épanouir au sein de la famille Cadillac F1. Je suis très reconnaissant à Cadillac et à Hitech pour leur confiance et leur soutien, et j’ai hâte de commencer."

Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et de l’écurie Cadillac F1, ajoute : "Colton a déjà démontré un talent et un professionnalisme exceptionnels tout au long de sa carrière. Son passage en Formule 2 avec Hitech est une étape naturelle et importante dans son évolution vers la Formule 1. Participer à la F2 lui permettra non seulement de renforcer ses compétences de pilote dans le contexte européen, mais aussi de mieux s’intégrer à notre équipe, car il continuera à nous soutenir dans le cadre de ses fonctions d’essais et de simulation. Nous sommes fiers de l’engagement de Colton à réussir dans les courses européennes, et nous sommes impatients de le voir relever ce nouveau défi passionnant avec Hitech, une équipe qui a fait ses preuves dans les catégories juniors."