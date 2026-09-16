Rosberg s’attend à voir Antonelli ’ressentir de la peur’ en fin de saison

Nico Rosberg s’est dit impressionné par la maturité de Kimi Antonelli en cette deuxième saison en Formule 1 du jeune pilote Mercedes F1. Le champion du monde 2016 est impressionné de voir le jeune prodige être aussi constant, ajoutant de la régularité à ses performances très solides déjà montrées par moments l’an dernier, ce qui lui permet de posséder aujourd’hui 81 points d’avance sur son plus proche poursuivant, son équipier George Russell.

S’exprimant au micro de Sky Sports F1 après la course inaugurale à Madrid, le champion du monde 2016 a comparé l’état d’esprit actuel d’Antonelli à l’immense pression à laquelle il a lui-même été confronté durant l’année de son titre, il y a dix ans.

"Nous sommes tous humains. Il n’est pas surhumain" a déclaré Rosberg. "J’étais tellement terrorisé qu’il m’était difficile de piloter correctement. Plus je m’approchais de la fin de la saison, plus il me devenait impossible de gagner des courses ou de décrocher la pole."

"Mon cerveau était envahi par la peur de perdre mon rêve à cause d’une bêtise ou d’un événement qui peut facilement arriver. A un moment donné, il devra bien ressentir un peu cela. Mais jusqu’à présent, c’est incroyable à quel point il est solide et mûr. Même Toto n’en revient pas."

Günther Steiner a ajouté que le pilote Mercedes devrait rejoindre Ferrari pour gagner en popularité après ses victoires impressionnantes aux Grands Prix d’Italie et d’Espagne. L’ancien directeur de Haas F1 a détaillé ses arguments.

"Ferrari est l’équipe nationale, tout le monde est derrière elle, et voilà que ce gamin arrive alors qu’il n’y avait plus de pilote italien" a indiqué Steiner. "Cela faisait 60 ans qu’un Italien n’avait pas gagné à Monza."

"C’est long, et on en oublie comment gagner. Et évidemment, pour Kimi, être chez Mercedes ne l’aide pas à devenir populaire. Mercedes est le plus grand rival de Ferrari, et il pilote là-bas."

"Alors, on continue d’espérer que son équipe gagne, mais ce gamin dans l’autre écurie est italien. Il joue dans une autre équipe de football et il est plutôt bon. Je pense qu’il mérite plus de supporters. Ce qu’il fait est extraordinaire et il devrait être dans une Ferrari. Ce serait le monde idéal."

Rosberg a également estimé que Carlos Sainz devait assumer une partie de la responsabilité du manque de dépassements sur le nouveau circuit de Madring, compte tenu de son rôle d’ambassadeur pour la conception du tracé.

"Carlos Sainz était l’ambassadeur, nous devons donc critiquer Carlos Sainz. Ils doivent revoir le tracé de la piste pour l’année prochaine et créer au moins une bonne opportunité de dépassement. Nous en avons besoin sur ce circuit car c’est tout simplement trop difficile de dépasser."

Rosberg a pris l’exemple d’Oscar Piastri chez McLaren, qui a peiné à dépasser l’Alpine de Franco Colapinto : "C’était assez choquant. Piastri sur Colapinto, par exemple. Piastri avait des pneus neufs, il n’a pas pu passer. Et il était tellement plus rapide. C’est juste extrêmement difficile de dépasser."

L’Allemand a insisté sur la nécessité de modifier le tracé du Madring, soutenant que les pilotes devraient être consultés sur la conception des circuits, même s’il était évident pour la plupart que les opportunités de dépassement seraient limitées lors du GP d’Espagne.

"Une fois le circuit entièrement conçu, vous devriez aller les voir et leur poser des questions. Mais je ne pense pas qu’il fallait forcément qu’un pilote le dise à ce stade, n’est-ce pas ? Nous sommes tous arrivés ici, nous avons tous regardé la piste et dit ’ça va être très difficile de dépasser’. Je pense donc qu’il aurait fallu faire quelque chose à ce sujet."

"Maintenant, ils se sont montrés très ouverts à l’idée d’apporter des modifications à l’avenir. Ils sont prêts à faire des changements. Ce n’est pas un circuit permanent. J’espère donc que l’un de ces changements permettra d’améliorer les possibilités de dépassement, si c’est possible."