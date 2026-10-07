’Il faut accepter les bugs’ : Stella surprend en défendant la F1 après Sepang

Andrea Stella a pris le contre-pied des nombreuses critiques formulées après les problèmes rencontrés avant le départ du Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie. Alors que plusieurs pilotes ont sévèrement jugé le dysfonctionnement logiciel ayant perturbé les tours de formation sous la pluie, le directeur de McLaren estime au contraire que la Formule 1 a réalisé un "excellent travail" pour gérer la situation et invite le paddock à accepter certains incidents dans cette première saison d’une réglementation particulièrement complexe.

La F1 s’est retrouvée dans une situation embarrassante à Sepang lorsque plusieurs groupes propulseurs ont rencontré des problèmes durant les tours de formation disputés sur piste humide, provoquant un long retard avant le départ de la course.

Alors que la pluie s’abattait sur le circuit malaisien, la procédure avait déjà été retardée de 40 minutes. Lorsque les pilotes ont finalement été autorisés à prendre la piste, plusieurs monoplaces ont toutefois roulé à une allure nettement inférieure à celle attendue.

La cause était un dysfonctionnement logiciel qui n’avait été anticipé ni par la FIA, ni par les équipes, ni par les motoristes. Les monoplaces concernées sont entrées dans le même mode dégradé que Mercedes, entre autres, avait exploité lors des premières manches de la saison afin d’obtenir un supplément de puissance pendant les tours de qualifications.

La situation a suscité de très nombreuses critiques parmi les pilotes. Le champion du monde en titre Lando Norris a notamment estimé que cet incident démontrait pourquoi la Formule 1 ne devrait utiliser "aucun" de ces systèmes électroniques capables d’apprentissage automatique.

Le débat intervient alors que la discipline envisage déjà son avenir technique. La F1 pourrait revenir à des groupes propulseurs V8 beaucoup plus simples, moins coûteux et plus légers en 2030 ou 2031. Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs réclament désormais que cette transition soit avancée.

Entre les épisodes de "super clipping," phénomène qui existe toujours même si la réalisation télévisée est devenue plus habile pour éviter de le montrer à l’écran, les courses marquées par un effet de yo-yo et désormais les problèmes rencontrés en Malaisie, les arguments des partisans d’une simplification de la réglementation sont faciles à comprendre.

Andrea Stella adopte toutefois une position très différente. Le directeur de McLaren ne nie pas que les événements de Sepang aient donné une mauvaise image de la discipline, mais il considère nécessaire de les replacer dans le contexte de la première saison d’une réglementation entièrement nouvelle et particulièrement complexe.

"Ce qui s’est passé au départ n’est évidemment pas idéal en termes d’image donnée par notre sport."

"Mais en même temps, c’est la première année d’une nouvelle réglementation, assez complexe d’un point de vue réglementaire, et même si je ne sais pas encore clairement quel était exactement le problème, c’était également la première fois que nous prenions un départ dans certaines de ces conditions."

Le responsable italien estime que la F1 a jusqu’ici réussi à répondre à une grande partie de ces inquiétudes.

"Je pense qu’il faut reconnaître que la Formule 1 a fait un excellent travail avec cette nouvelle réglementation, une réglementation qui s’accompagnait de certaines interrogations concernant le comportement des groupes propulseurs en situation de course, par exemple."

"Je pense qu’il faut reconnaître qu’un très bon travail a été réalisé pour faire fonctionner le spectacle et pour faire fonctionner les courses."

Stella appelle surtout à faire preuve d’une certaine indulgence lorsqu’un problème inédit apparaît. À ses yeux, les équipes elles-mêmes rencontrent régulièrement des dysfonctionnements et il serait donc malvenu de leur part d’exiger que les systèmes communs à l’ensemble du championnat soient immédiatement exempts de toute défaillance.

"Et s’il y a parfois quelques bugs, alors il faut l’accepter. Vous savez, il y a des bugs pour tout le monde."

"Si nous pensons aux équipes, nous en avons beaucoup. Et si cela concerne le sport ou certains problèmes liés à un logiciel commun, je pense qu’il faut faire preuve d’acceptation et apporter notre soutien afin de nous assurer que cela ne se reproduise pas."

"Mais en tant que concurrent, je ne me sentirais pas à l’aise de dire que cela n’était pas au niveau requis alors que, nous-mêmes, en tant que concurrents, nous rencontrons de nombreux problèmes pratiquement chaque week-end."

"Je pense que lorsqu’il y a un tel niveau de nouveauté, nous pouvons accepter que certains aspects puissent nécessiter quelques ajustements."