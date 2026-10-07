Bottas prend-il trop de risques avec ses 350 km à vélo avant Singapour ?

Valtteri Bottas a choisi une manière pour le moins inhabituelle de rallier Singapour après le Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie : parcourir environ 350 kilomètres à vélo plutôt que prendre l’avion ou la voiture. Une initiative qui a impressionné Mika Salo, autant par l’endurance nécessaire que par son caractère audacieux. L’ancien pilote Ferrari et Toyota considère son compatriote comme l’un des pilotes les plus affûtés physiquement de la grille, tout en reconnaissant qu’il n’aurait jamais envisagé lui-même un tel déplacement entre deux Grands Prix.

Alors que le paddock devait effectuer le relativement court déplacement séparant la Malaisie de Singapour, Bottas a décidé de transformer le voyage en une longue séance d’entraînement.

Le pilote Cadillac a enfourché son vélo de gravel pour parcourir environ 350 kilomètres entre Sepang et Singapour. Un effort considérable effectué quelques jours seulement avant de reprendre le volant de sa monoplace sur l’un des circuits les plus exigeants physiquement de la saison.

Pour Mika Salo, cette décision illustre parfaitement la condition physique de Bottas, mais aussi son goût prononcé pour les défis sortant de l’ordinaire.

Interrogé par le journal finlandais Iltalehti, l’ancien pilote de F1 n’a d’ailleurs pas caché sa stupéfaction.

"C’est quand même un sacré périple. J’allais lui envoyer un message pour lui dire qu’il est complètement taré. C’est tout un voyage, et ce n’est pas vraiment sans danger."

Bottas, pilote le plus affûté de la F1 ?

La pratique du cyclisme occupe depuis longtemps une place importante dans la préparation physique de Bottas. Le Finlandais ne se contente d’ailleurs pas de l’utiliser comme entraînement complémentaire à la Formule 1 puisqu’il participe également à des compétitions de haut niveau.

Il s’est récemment qualifié pour les Championnats du monde de gravel organisés en Australie. Il ne pourra toutefois pas y participer, l’événement entrant en conflit avec le Grand Prix de Singapour disputé ce week-end. Son niveau dans cette discipline conduit naturellement à s’interroger sur sa condition physique par rapport à celle des autres pilotes de F1.

Lorsqu’il lui a été demandé si Bottas pouvait être considéré comme le pilote le plus affûté du plateau, Salo n’a pas écarté cette possibilité, tout en y ajoutant une appréciation plus personnelle.

"C’est tout à fait possible. En tout cas, c’est le plus fou."

Et malgré ses réserves concernant les risques d’un tel périple, Salo estime même que cet effort pourrait présenter un intérêt direct pour les performances de Bottas en Formule 1.

"En parcourant une telle distance, il sollicite essentiellement son endurance, une qualité particulièrement importante pour supporter les contraintes physiques imposées par les monoplaces modernes."

"Le Grand Prix de Singapour constitue justement l’un des rendez-vous les plus difficiles de ce point de vue, notamment en raison de sa durée et des conditions chaudes et humides rencontrées par les pilotes."

L’ancien pilote souligne également l’évolution de la préparation physique des pilotes de Formule 1 depuis l’époque où il évoluait lui-même dans la discipline.

Selon lui, les pilotes actuels présentent généralement des physiques plus légers et plus fins, notamment parce que les exigences concernant la force du haut du corps ont évolué.

"Ils sont tous assez petits et ils n’ont pas de gros muscles. Ils n’ont même pas d’épaules, mais leur cou est énorme. Pour le reste, ils sont plutôt minces."

"Cette morphologie correspond aux exigences spécifiques de la F1 moderne."

À 37 ans, Bottas possède une très grande expérience du cyclisme et maîtrise suffisamment la discipline pour connaître ses propres limites. C’est précisément ce qui rassure Salo concernant les conséquences potentielles d’un effort de 350 kilomètres effectué entre deux week-ends de Grand Prix.

"Valtteri fait du vélo depuis toujours et il sait exactement ce qu’il fait. Je ne pense pas qu’il en fasse trop, mais personnellement, je ne le ferais pas. C’est quand même une initiative assez audacieuse. J’aurais probablement choisi une moto à la place."