Williams F1 voit des progrès avec Sainz, 13e, malgré une qualification contrastée

Williams a connu des qualifications à deux visages à Sepang, avec un Carlos Sainz satisfait d’avoir extrait presque tout le potentiel disponible de sa monoplace pour atteindre la 13e place, tandis qu’Alex Albon n’a pu faire mieux que le 20e temps après des changements de réglages qui n’ont pas apporté les progrès espérés.

Sainz avait déjà reconnu depuis le début du week-end que Sepang représentait un défi particulièrement compliqué pour Williams. Les longues courbes rapides et la nécessité de disposer d’un niveau d’appui important ne correspondent pas aux principales qualités de sa monoplace.

Dans ce contexte, l’Espagnol peut se montrer satisfait de sa qualification. Avec le 13e temps, il a atteint la Q2 et s’est même rapproché de la lutte pour une place parmi les dix derniers pilotes encore en piste.

"C’était une bonne qualification aujourd’hui, avec certains des meilleurs tours que j’ai réalisés cette saison, compte tenu des limites de notre voiture."

"J’ai réussi à trouver une base qui fonctionnait bien, ce qui m’a permis d’être précis et régulier en piste, tout en progressant à chaque tour."

Si la Q3 est finalement restée hors de portée, Sainz considère donc que Williams a correctement exécuté sa séance.

"Nous avons fait du bon travail aujourd’hui, même si demain sera difficile en raison de notre manque d’appui, qui compliquera la gestion des pneus."

"Nous ferons de notre mieux pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous."

De l’autre côté du garage, la qualification a été beaucoup plus compliquée. Albon n’a signé que le 20e temps et a été éliminé dès la Q1. Un résultat très éloigné des ambitions du pilote thaïlandais, qui avait déjà connu un début de week-end difficile.

"C’était une qualification difficile et ce n’est pas le résultat que nous voulions."

"Nous avons apporté quelques changements à la voiture pour cette séance et ils ne nous ont pas donné les performances que nous espérions, donc nous allons examiner les données ce soir et déterminer ce que nous pouvons en retenir."

"Nous savions que ce circuit allait être difficile pour nous et demain sera une journée d’apprentissage."

Partir depuis la 20e position obligera désormais Williams à envisager différentes possibilités stratégiques pour tenter de replacer Albon dans la course.

"Nous allons étudier la stratégie et voir quelles options s’offrent à nous."

"Avec la manière dont la dégradation des pneus devrait évoluer, j’espère que la course sera animée et que nous pourrons tirer le maximum de tout ce qui se présentera à nous."

Vowles voit malgré tout des progrès avec Sainz

Sur un circuit dont les caractéristiques exposent les faiblesses de la FW48, notamment son manque d’appui aérodynamique, James Vowles voit néanmoins dans la prestation de Sainz un nouveau signe des progrès accomplis par son équipe, même si Williams reste encore trop loin pour envisager sereinement les points.

Le directeur de Williams estime que son pilote a parfaitement exécuté sa qualification sur un circuit qui ne convient pourtant pas à la FW48. La proximité de la Q3 constitue à ses yeux un nouveau signe que l’équipe a progressé.

"Carlos a réalisé une qualification très bien exécutée et c’était formidable de le voir aux portes de la Q3, sans tout à fait parvenir à l’atteindre sur un circuit dont nous savons qu’il ne convient pas à notre voiture."

Williams ne considère cependant pas cette 13e place comme suffisante.

"C’est une nouvelle indication que nous avons progressé, mais pas encore suffisamment pour atteindre le niveau dont nous avons besoin afin de nous battre pour les points."

"De l’autre côté, le week-end a été difficile pour Alex. Son programme était décalé en EL3, alors nous avons essayé une direction légèrement différente en qualifications, mais à ce stade, je ne suis pas certain que cela ait aidé ou non."

Vowles voit toutefois une possibilité de rebattre les cartes dimanche : la météo.

"La bonne nouvelle pour demain, c’est qu’il semble que la météo puisse entrer en jeu, donc nous devons être aussi préparés que possible et profiter de toutes les circonstances qui se présenteront à nous."