Racing Bulls arrive en confiance à Singapour, un défi attend Lawson et Lindblad

Le Grand Prix de Singapour vient conclure une séquence particulièrement intense pour Racing Bulls, qui aborde le rendez-vous de Marina Bay avec une confiance renforcée par son résultat obtenu le week-end dernier à Sepang. Liam Lawson et Arvid Lindblad veulent désormais capitaliser sur les enseignements tirés en Malaisie, même si la chaleur, l’humidité et surtout le format Sprint vont considérablement réduire le temps disponible pour trouver les bons réglages sur l’un des circuits urbains les plus exigeants de la saison.

Pour Lawson, le retour à Singapour possède également une dimension particulière. C’est sur le tracé de Marina Bay qu’il avait inscrit les premiers points de sa carrière en Formule 1, un souvenir qui contribue à faire de cette manche un rendez-vous à part pour le Néo-Zélandais.

"Le Grand Prix de Singapour me rappelle de très bons souvenirs puisque c’est ici que j’ai marqué mes premiers points en F1, donc je suis toujours impatient de courir ici. C’est un endroit physiquement très difficile pour les pilotes en raison de la chaleur et de l’humidité, mais le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie a constitué une préparation importante."

Racing Bulls arrive surtout à Singapour porté par sa prestation du week-end dernier. Lawson a terminé septième au terme d’un rendez-vous particulièrement mouvementé.

"Nous abordons ce week-end avec beaucoup de points positifs tirés de la course de dimanche dernier. Repartir avec une septième place et les deux voitures dans les points était un très bon résultat pour l’équipe, surtout après un week-end aussi difficile et imprévisible."

"Nous avons affiché un bon rythme, exécuté une stratégie efficace et la voiture procurait de bonnes sensations, donc nous pouvons nous appuyer sur beaucoup de choses à Singapour. C’est également un week-end Sprint ici, donc il y aura davantage d’occasions de marquer des points et c’est là-dessus que nous allons nous concentrer. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette dynamique positive pour conclure cette série de trois Grands Prix consécutifs."

Arvid Lindblad partage cet optimisme au moment d’aborder Singapour. Le Britannique s’apprête à affronter l’un des circuits les plus emblématiques du calendrier, avec une difficulté supplémentaire : le format Sprint ne lui laissera qu’une seule séance d’essais libres pour prendre ses marques.

"Nous arrivons ici à Singapour après un week-end vraiment positif pour l’équipe lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie et j’ai vraiment hâte de courir sur le circuit urbain de Marina Bay ce week-end. C’est un tracé emblématique du calendrier de la F1, mais nous savons que cela va être un défi, surtout avec un week-end Sprint sur un circuit urbain."

Comme à Monaco ou à Bakou, la qualification occupe une place particulière à Singapour, où la proximité des murs et l’évolution rapide de la piste rendent la recherche de la limite particulièrement spectaculaire.

"Je me souviens avoir regardé ce Grand Prix depuis chez moi quand j’étais plus jeune et m’être dit à quel point les qualifications étaient toujours particulières ici. J’ai donc hâte de prendre du plaisir, et pouvoir le faire deux fois ce week-end rend les choses encore plus excitantes."

"Il sera important de bien construire notre week-end dès les Libres, de trouver rapidement une bonne direction avec la voiture et d’acquérir cette confiance au volant qui est fondamentale sur un circuit comme celui-ci."

"Les conditions seront difficiles avec la chaleur et l’humidité, mais je pense que nous y sommes préparés puisque nous arrivons directement de Sepang. Ces deux dernières semaines ont été chargées, donc l’objectif est de terminer cette série de trois courses sur une bonne note avant de repartir vers l’Ouest."