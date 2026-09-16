Verstappen peut-il vraiment dépasser 100 karts en 30 tours ? La réponse aujourd’hui !

Max Verstappen va troquer temporairement sa Red Bull pour un kart et relever un défi pour le moins inhabituel. Le quadruple champion du monde de Formule 1 s’élancera aujourd’hui depuis la dernière position d’une course organisée à Silverstone face à 100 pilotes amateurs, réunissant créateurs de contenu, athlètes Red Bull, fans et journalistes. Avec seulement 30 tours pour remonter l’intégralité du peloton, le Néerlandais s’attend à une épreuve aussi spectaculaire que mouvementée.

Baptisée Max vs 100, cette course est présentée comme la plus grande épreuve de karting au monde. Le programme sera diffusé en direct dans le monde entier sur Disney+, sans surcoût pour les abonnés à la plateforme. Le rendez-vous est fixé à partir de 18 heures, heure française, tandis que la course entre Verstappen et ses 100 adversaires débutera à 19 heures.

Le pilote Red Bull devra partir du fond de la grille et disposera de seulement 30 tours pour dépasser une centaine de concurrents dont l’expérience en karting est limitée. Une configuration qui pourrait rapidement transformer la course en véritable parcours du combattant.

"Une centaine, c’est beaucoup, vous savez, mais je pense que, d’après ce qu’on m’a montré de la façon dont ils ont aménagé le circuit, cela devrait être bien. Mais ça va quand même être mouvementé, c’est certain," a expliqué le Néerlandais, âgé de 28 ans.

Face à un peloton aussi inhabituel, Verstappen ne compte pas nécessairement élaborer une stratégie complexe avant même d’avoir pris le départ. Le quadruple champion du monde veut d’abord évaluer le niveau de ses adversaires avant de décider comment gérer sa remontée.

"Je pense que je dois d’abord comprendre et voir quel est le niveau des différents pilotes," a-t-il expliqué.

"Je n’aime pas non plus trop réfléchir à la situation. Je dois simplement me laisser porter et essayer de faire au mieux."

"J’espère qu’avec mon expérience, je devrais être plus rapide que la plupart d’entre eux. J’espère ! Je veux dire, ce serait assez embarrassant s’ils étaient plus rapides que moi !"

Un retour au karting après près de dix ans

Cette course constituera également une occasion particulière pour Verstappen, qui n’a plus piloté un "vrai kart" depuis 2016. Le Néerlandais a commencé très jeune et a consacré une grande partie de son enfance et de son adolescence à cette discipline avant de poursuivre sa carrière en monoplace.

"Le karting ne me manque pas," a-t-il assuré.

"En plus, avec le karting, puisque j’en ai fait de l’âge de quatre ans jusqu’à environ 15 ans, y retourner maintenant fait mal aux côtes."

Verstappen souligne également les différences physiques entre le karting et les voitures qu’il pilote désormais, notamment les contraintes imposées par les karts à boîte de vitesses.

"C’est très différent à ce niveau-là. On peut avoir les bras qui brûlent et tout ce genre de choses dans un kart à boîte de vitesses, et j’ai simplement l’impression que je préfère être sur un grand circuit avec une voiture de GT."

Dans la présentation de l’événement publiée par Red Bull, Verstappen a également expliqué ce que représente pour lui ce retour ponctuel à la discipline qui a constitué les fondations de sa carrière.

"J’ai piloté des karts de l’âge de quatre ans jusqu’à 15 ans, donc c’est une belle occasion de revenir aux bases et de redécouvrir comment je me suis lancé dans ce sport."

"Lorsque nous arriverons sur le circuit, il s’agira d’apprendre le circuit lui-même et de me sentir à l’aise avec l’adhérence du kart. Je pense que je devrais naturellement retrouver mes sensations assez rapidement, mais c’est bien de savoir que je pourrai bénéficier de l’aide des données issues des simulations que nous avons pu obtenir à partir des séances de qualifications."

Car Verstappen ne s’attend pas à trouver devant lui 100 concurrents totalement novices. Certains pourraient au contraire afficher un niveau suffisamment élevé pour lui compliquer sérieusement la tâche.

"Je sais que certains d’entre eux seront très rapides et je pense que tout le monde sera assez compétitif. Cela va donc être assez intéressant et très mouvementé de voir le carnage se dérouler devant moi."

"Essayer de faire la course avec 100 personnes sera très difficile et demandera de la patience pour remonter le peloton aussi rapidement que possible."

"J’ai hâte d’y être et, bien sûr, c’est quelque chose que seul Red Bull pourrait faire."

"Je n’ai pas fait de karting depuis plusieurs années, donc ce sera amusant d’y retourner et de voir comment je m’en sors, mais il y a beaucoup de personnes à dépasser, alors voyons ce que cela va donner !"

Un résumé de la course sera publié dans la soirée.

RÉCAPITULATIF : LE RÈGLEMENT

Max part en dernière position, derrière les 100 autres pilotes.

Un pilote est éliminé lorsque l’arrière du kart de Max dépasse l’avant du sien.

Pour gagner, Max dispose de 30 tours pour dépasser tous les autres pilotes.

Pour la catégorie 100, un tour rapide (une version plus courte du tracé) est utilisable durant la première moitié (15 premiers tours) de la course.

Pour Max, le tour rapide n’est utilisable que durant la seconde moitié de la course.