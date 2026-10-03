Vowles et Briatore se sentent-ils menacés comme Vasseur ?

Après les résultats médiocres de Ferrari lors des derniers Grands Prix, Frédéric Vasseur a été mis sous pression par la presse italienne. Au point que la Scuderia ait dû convoquer une conférence de presse ad hoc, pour défendre la position du Français, et assurer qu’un remplacement n’était pas à l’ordre du jour. C’est une scène finalement récurrente à Maranello…

Chez Williams F1, James Vowles pourrait aussi être menacé, puisque Williams F1 a réalisé un hiver catastrophique à l’usine. Pour autant, il se retrouve bien moins sous pression que Frédéric Vasseur. Mais le directeur de Williams F1 dit aussi subir une forme de pression, même s’il occupe un poste moins exposé.

« C’est évidemment difficile à dire car je n’ai jamais été totalement dans cette position, mais d’après ce que je peux lire, oui. Fondamentalement, je pense que la différence réside dans le fait que nous savons tous, soyons francs, que nos emplois sont en jeu. Si nous ne faisons pas un travail suffisant, nous sommes immédiatement menacés. C’est une évidence. On l’accepte en endossant ce rôle. »

« Mais il y a une différence dans la façon dont on célèbre vos succès et dont on vous punit en cas d’échec. De manière générale, nous le subissons tous. Je dirais, d’un point de vue très extérieur quand je lis la presse, que c’est davantage exagéré envers Fred, tout comme ce le fut pour ses prédécesseurs à ce poste. Je pense que les sommets sont beaucoup plus hauts, et les bas beaucoup plus bas. C’est ainsi que je vois les choses. »

Flavio Briatore, directeur d’Alpine F1 mais aussi Italien, connait bien la tendance éruptive et impulsive de la presse de son pays. Il soutient donc Frédéric Vasseur dans sa mission à Maranello.

« La même chose pour moi. Les médias donnent l’impression qu’à chaque fois que vous échouez, l’industrie s’en réjouit. C’est ce que je crois. C’est malheureusement ainsi, car on constate que lorsque l’on réussit bien, les médias sont très calmes. Dès que les choses vont mal, les médias se réveillent et demandent : "Pourquoi ? Boum, boum." Nous devons donc vivre avec. »

« Et bien sûr, c’est beaucoup plus difficile pour Fred que pour nous, vu le nombre d’articles, car d’un point de vue médiatique, l’attention qui leur est portée est très élevée. »

Changeant brutalement de sujet, Flavio Briatore évoque alors l’absence de pénalité infligée par la FIA à Arvid Lindblad à Bakou, pour avoir percuté son coéquipier Liam Lawson. Comme pour pointer la faiblesse des réactions des médias à ce sujet.

« Nous avons vu à Bakou que nous avons eu un drame. En revenant sur Bakou, une chose que je sais, et que je ne comprends vraiment pas, c’est que nous avons été pénalisés. Nous méritions de l’être. Mais je ne comprends pas pourquoi Racing Bulls n’a pas été sanctionnée, car Lindblad a fait exactement la même chose à Lawson. Pourquoi sommes-nous pénalisés alors que Lindblad ne l’a pas été ? »

« Au-delà de ça, nous avons besoin des médias car cela fait partie de notre métier. Nous avons besoin des médias, mais nous aurions parfois besoin de médias plus amicaux. Ce n’est pas possible, mais nous essayons. »