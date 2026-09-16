Mercedes F1 explique la stratégie à deux arrêts inattendue de Russell à Madrid

Bradley Lord a expliqué pourquoi George Russell s’est arrêté sous le régime de la voiture de sécurité virtuelle malgré un départ en pneus durs lors du Grand Prix d’Espagne. Le directeur adjoint de Mercedes F1 a justifié ce qui a poussé le team à faire passer deux fois son pilote par les stands alors que la piste était particulièrement difficile à aborder en matière de dépassements, et qu’il avait pu chausser des pneus mediums pendant la voiture de sécurité virtuelle.

Lui et Charles Leclerc ont entamé la course avec la gomme dure, mais le pilote Ferrari est resté en piste pendant la neutralisation et a mené l’épreuve jusqu’à son arrêt au 45e tour, tandis que le pilote Mercedes est passé aux médiums sous la VSC, puis de nouveau aux durs au 28e tour, un choix qu’explique aujourd’hui son équipe.

Les différentes décisions de Mercedes, qui ont mis la pression sur Leclerc en lui faisant risquer sa quatrième place grâce à un Russell rapide en pneus neufs en fin de course, ont notamment permis à Kimi Antonelli d’aller chercher la victoire.

"La VSC s’est déroulée de manière très différente pour George, elle est intervenue au pire moment possible pour lui étant donné qu’il avait débuté la course en pneus durs et qu’il comptait faire un long relais et capitaliser sur tout événement ultérieur dans la course" a détaillé Lord.

"Il s’est élancé en course en partant en pneus durs depuis la sixième place avec l’intention de faire un seul arrêt. Lorsque la VSC est intervenue, il était la deuxième voiture en piste chaussée de pneus durs derrière la Ferrari de Leclerc. Par conséquent, nous avons demandé à George de faire un arrêt opposé à Leclerc."

"Pourquoi ? Parce que si nous ne l’avions pas fait, il aurait simplement suivi Leclerc jusqu’à l’arrivée. L’opportunité de faire un undercut était très, très limitée, et l’opportunité de dépasser était pour ainsi dire inexistante pour des monoplaces dotées de pneus d’âges similaires. Nous avons donc chaussé George de médiums."

"Nous savions que ces médiums ne tiendraient pas 43 tours jusqu’à l’arrivée, mais en tentant quelque chose de différent, George a ainsi effectué un relais de 20 tours, puis nous sommes repassés sur le pneu dur, parce que vous vouliez être sur ce pneu dur pendant la plus grande partie possible de la course. George a ensuite libéré un rythme réellement impressionnant."

"Il roulait suffisamment vite pour inciter en fait Leclerc à rentrer aux stands probablement plus tôt que ne l’aurait souhaité Ferrari, ce qui a attiré Leclerc aux stands, a offert à Kimi de l’air libre à l’avant, mais a également permis à George de mettre la pression sur Leclerc dans ces derniers tours avec ce pneu tendre qui était assez fragile, et il a finalement terminé la course à seulement 0,7 seconde."

"Après la course, George s’est montré très pragmatique, il a déclaré qu’il ne pensait pas vraiment que cela importait ce que nous avions fait, que nous l’ayons laissé en piste ou l’ayons fait s’arrêter, il aurait de toute façon probablement terminé à la 5e place étant donné la difficulté de dépasser au Madring."