Williams F1 a ’tout fait correctement’ mais ne marque pas de points

Williams F1 n’a pas profité de sa très bonne décision d’envoyer ses deux pilotes en pneus intermédiaires au début de la course, puisque l’équipe n’a inscrit aucun point. En effet, Carlos Sainz a bouclé la course en 17e place, et il n’a pas réussi à faire mieux alors qu’il pointait dans les points en début de course, avant de s’accrocher avec Gabriel Bortoleto, et de rester en fond de classement après.

Le pilote espagnol est frustré par cet accrochage, pour lequel le pilote Audi a été sanctionné, et il déplore aussi des problèmes opérationnels, ainsi qu’un week-end qui n’a pas été aussi bon que prévu, notamment en matière de progression, sur un circuit où la FW48 évoluée n’a pas bien fonctionné.

"Nous avons tout fait correctement au début de la course et avons réussi à remonter jusqu’à la sixième place. Malheureusement, après avoir été touché lors du premier nouveau départ, j’ai rapidement chuté au classement et il a été très difficile pour nous de remonter" explique Sainz.

"C’est dommage car nous avions une chance de préserver un bon résultat. Nous devons également nous pencher sur l’exécution de la course et veiller à avoir un meilleur week-end global la semaine prochaine à Singapour. Nous essaierons de rebondir et de continuer à pousser."

Alex Albon a abandonné après un problème de boîte de vitesses, mais le Thaïlandais reconnait qu’il a eu beaucoup d’autres soucis au fil de la course. Il se félicite néanmoins d’avoir roulé dans le top 10 quand les conditions étaient difficiles.

"Une course difficile. Nous étions sur le bon pneu au départ, la décision des intermédiaires a été parfait, et c’était agréable d’être dans le groupe de tête au début. Ensuite, la piste a séché et nous avons perdu un peu de terrain" raconte Albon. "Le double arrêt aux stands n’a pas aidé, et avec un méplat sur les tendres, nous avons dû rentrer plus tôt que prévu."

"Nous avons eu plusieurs problèmes tout au long de la course, notamment avec les freins et un problème de boîte de vitesses qui a mis fin à notre course. C’est regrettable, mais nous manquons de performance globale en ce moment, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons vraiment lors de nos débriefings."

"Nous voulons juste un week-end sans encombre et un sentiment de progression, et nous continuerons à travailler pour l’obtenir. J’attends avec impatience Singapour, une autre course à domicile pour moi, et j’espère que nous pourrons nous battre plus haut dans le peloton."