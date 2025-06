Red Bull a ’tiré profit de la course difficile’ de McLaren F1

Red Bull a signé une deuxième place considérée comme une réussite par Christian Horner, son directeur, lors du Grand Prix du Canada.

Et pour cause, le Britannique explique que le rythme de la RB21 de Max Verstappen était plus que satisfaisant sur l’ensemble de la course.

"Max a fait une bonne course au Canada. Il a été compétitif du début à la fin. C’est donc une journée solide au Championnat des Pilotes et ce sont de bons points pour Max" a noté Horner.

"Nous avons été compétitifs lors du dernier relais et il y a probablement eu des moments où nous aurions pu attaquer un peu plus fort, mais ce dernier relais était certainement très disputé."

"Nous allons nous concentrer sur l’analyse de la course et en tirer le positif. McLaren a évidemment connu une course difficile et il faut être là pour en tirer profit. Mais on ne peut se concentrer que sur soi-même."

"McLaren a deux pilotes qui courent à égalité et ils ont fait de si bonnes performances qu’il a fallu dix courses pour qu’un accrochage se produise. C’est la course, et dans des journées comme celles-là, il faut essayer d’en profiter."

Horner encourage Yuki Tsunoda et salue le travail effectué par les vainqueurs du jour : "Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons fait du bon travail et que nous avons tout donné. Yuki a fait une bonne course à un arrêt et il n’a pas eu de chance de louper les points à la fin."

Enfin Horner, qui a porté une réclamation contre Mercedes F1 en fin de course qui n’a pas abouti, a tout de même salué ses adversaires.

""Mercedes a fait du bon travail ce week-end et cela montre comment les choses peuvent changer. Bravo à eux et bravo à George, nous allons nous battre lors du prochain Grand Prix, chez nous en Autriche, pour gagner."