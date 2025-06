Comment Hamilton a ’perdu beaucoup de temps’ en course

Lewis Hamilton est frustré par sa stratégie en course au Grand Prix du Canada, car il était dans le sillage d’Oscar Piastri, qui a terminé quatrième, jusqu’à son arrêt. Malgré les dégâts consécutifs au fait d’avoir percuté une marmotte, c’est surtout le timing des arrêts qui lui a coûté cher.

"Je pense que ma qualification était meilleure, je tenais bon jusqu’aux dégâts" a déclaré Hamilton. "Je m’accrochais à Piastri, je pense qu’avec les dégâts, j’ai commencé à me laisser distancer par Piastri et nous aurions probablement dû nous arrêter à peu près au même moment."

"Mais pour une raison quelconque, nous sommes restés en piste et j’ai perdu beaucoup de temps et je suis sorti derrière un tas de gens, puis j’ai été coincé derrière des gens et je me suis retrouvé dans le no man’s land."

"Mais le fait de repartir avec ce résultat est positif. Je pense que si tout avait été parfait, si nous avions fait tout ce qu’il fallait et si nous n’avions pas eu de problèmes, nous aurions peut-être fait une quatrième place."

L’accrochage entre les McLaren l’a propulsé en sixième place, et c’est un point positif selon lui après avoir perdu gros pendant la course : "Je veux dire que j’ai terminé sixième, donc j’aurais pu finir septième sans un accident devant, ce dont je suis reconnaissant."

"Donc, les points positifs, c’est que Montréal ne cesse d’étonner. Et je pense que le public a été incroyable ce week-end, alors un grand merci. Je viens ici depuis 18 ans et le soutien que j’ai reçu a été incroyable. Et de voir les gens qui étaient avec moi suivre le mouvement et venir en rouge ce week-end, c’était vraiment cool à voir."