Officiel : la plainte de Red Bull rejetée, Russell garde sa victoire

La FIA a décidé de laisser sa victoire à George Russell, après avoir entendu les deux parties lors d’une convocation qui a eu lieu plus de deux heures après l’arrivée du Grand Prix du Canada. Red Bull avait remis en question la victoire du pilote Mercedes F1.

L’équipe a jugé qu’un freinage en ligne droite était un pilotage dangereux, et que sa plainte sur le fait que Max Verstappen l’avait dépassé à ce moment-là n’était pas fair play. Verstappen a dit avoir été surpris par le freinage de Russell.

L’équipe de Milton Keynes a également jugé que Russell avait regardé dans ses rétroviseurs, et que cela pouvait être le signe d’une intention de piéger Verstappen qui était alors derrière lui dans la longue ligne droite, et que la course ne reprenant pas, il n’avait pas à chauffer ses freins.

Russell a expliqué avoir freiné comme il est de coutume dans de telles conditions, et avoir demandé à la Safety Car d’accélérer, ce que la caméra embarquée a prouvé. Il a freiné également pour garder une distance avec la voiture de sécurité et a expliqué avoir regardé dans ses rétroviseurs pour constater que Verstappen n’était pas juste derrière.

La télémétrie a également jugé que l’application du frein à 30psi n’était pas sévère mais plutôt normale. Il estime que Verstappen était derrière et que c’était à lui d’anticiper les mouvements de la voiture qui le précédait, et a assuré qu’il ne savait pas que la course se finirait sous Safety Car.

Mercedes a apporté les données télémétriques et les conversations radios pour prouver que ses dires étaient "factuels", et la FIA l’a confirmé, jugeant qu’il n’avait pas fai preuve de comportement dangereux, et qu’il avait freiné dans les règles de l’art. La réclamation a été rejetée, et la somme versée pour la déposer a été conservée par la FIA.

Norris écope de 5s de pénalité

Les commissaires ont également délibéré sur de nombreuses enquêtes, à commencer par l’accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri. Jugé évidemment responsable, le Britannique a écopé de 5 secondes de pénalité, puisqu’il a été officiellement classé dans la course.

Il a en effet parcouru plus de 90 % de la course et apparait donc dans le classement, ce qui ne donne aucune nécessité de reporter sa pénalité à la prochaine course. Il n’écope d’aucun point sur son permis.

Esteban Ocon était sous enquête pour pilotage erratique, et Oliver Bearman pour ne pas avoir respecté les directives du directeur de course : les deux pilotes Haas F1 ont été blanchis et n’ont écopé d’aucune sanction sportive.

Enfin, les commissaires avaient noté une infraction à la procédure de Safety Car de la part de plusieurs pilotes, qui ont doublé après le drapeau à damier, quand la procédure était encore active, ce qui est normalement interdit.

Il s’agissait d’Andrea Kimi Antonelli, d’Oscar Piastri, d’Ocon, de Charles Leclerc, de Carlos Sainz et de Pierre Gasly, qui ont tous reçu un avertissement formel, et échappent à une sanction.