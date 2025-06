McLaren F1 va discuter ’à froid’ mais ses pilotes restent libres en piste

Le directeur de McLaren F1 ne veut pas réduire la liberté de ses pilotes à se battre, malgré le premier clash en piste qui a eu lieu au Canada. Andrea Stella ne s’inquiète pas d’une escalade, alors que Lando Norris a commis - et assumé - une erreur qui l’a fait abandonner en touchant la voiture de son équipier, Oscar Piastri.

"Le fait d’être libre de courir et d’être clair sur la façon dont nous courons est une valeur de la course et une valeur de la course que nous voulons essayer d’exercer et de respecter autant que possible, plutôt que chaque fois que nous avons une proximité entre les deux voitures, d’avoir un contrôle de la part des gens" a déclaré Stella.

"Nous voulons donner à Lando et Oscar des opportunités de se battre et des opportunités d’être à la fin de la saison dans la position qu’ils méritent, basée sur leur mérite, basée sur leur performance, basée sur la qualité de course qu’ils ont exprimée tout au long de la saison, plutôt que d’être à la fin de la saison et de réaliser que les points ont été contrôlés plus par l’équipe que par la qualité de leur pilotage."

"Ce n’est pas nécessairement un exercice simple et direct, mais nous voulons essayer de le faire le mieux possible. Je ne pense donc pas que l’épisode du Canada changera notre approche de ce point de vue."

L’Italien s’attend à une discussion positive, mais veut la faire à froid le temps que les esprits se calment, et que chacun puisse en tirer des leçons : "Si c’est le cas, cela renforcera les principes que nous avons pour exiger plus de prudence de la part de nos pilotes."

"Car si nous disons qu’il ne doit pas y avoir de contact entre les deux McLaren, nous devons avoir les marges nécessaires pour nous assurer qu’il n’y a pas de contact, même si dans une situation de DRS, la voiture peut être un peu aspirée par l’autre voiture et causer ce genre d’erreur d’appréciation quant à la distance."

"Dans toutes les situations, dans le feu de l’action, cela ressemble au pire des désastres. Mais en réalité, ce qui fait la force des coureurs, ce qui fait la force d’une culture forte, c’est le fait de traiter les épisodes, de les analyser, d’en tirer tous les enseignements positifs et d’écarter tout ce qui ne doit pas être pris en compte dans la façon dont nous allons courir à l’avenir."

"C’est l’état d’esprit que nous avons tous chez McLaren et je pense que la façon dont Lando a géré la situation l’a prouvé. C’est certainement le genre de conversation que nous aurons non seulement avec nos pilotes, mais aussi avec l’ensemble de l’équipe."

"Nous nous appuyons sur notre culture, qui est très forte, et nous utilisons ces épisodes, une fois qu’ils sont un peu refroidis et que notre esprit est plus froid qu’il ne l’est dans le feu de l’action, pour devenir une équipe plus forte avec deux pilotes plus forts."

Sur le plan purement sportif, Stella est satisfait des progrès au cours du week-end mais déplore un manque de rythme : "Un week-end difficile pour l’équipe, tant en termes de performances que de résultats. Du point de vue des performances, nous avons réussi à améliorer la compétitivité de la MCL39 grâce au bon travail de l’équipe et des pilotes."

"En course, nous avons pu rester en lice pour le podium, mais nous n’avons pas eu l’avantage que nous avons connu lors des courses précédentes cette saison. Nous avons maintenant quelques points à revoir pour nous assurer que nous sommes de nouveau en lice pour remporter des courses lors des prochains événements."