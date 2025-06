Réclamation de Red Bull : Wolff tacle une attitude ’mesquine’ et ’embarrassante’

Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, a qualifié la réclamation de Red Bull au Grand Prix du Canada de « mesquine » et « embarrassante », mais son homologue Christian Horner insiste sur le fait que son équipe n’a « aucun regret ».

Red Bull a contesté la victoire de George Russell à Montréal dimanche, alléguant qu’il avait enfreint le règlement pour conduite erratique et antisportive derrière la voiture de sécurité, laquelle a ensuite été rejetée par les commissaires.

Plus tôt cette saison, Red Bull avait déposé une réclamation contre Russell à Miami après que le Britannique eut terminé troisième du Grand Prix de Miami, une place devant Verstappen. L’accusation selon laquelle Russell n’aurait pas suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes a aussi été rejetée.

"Tout d’abord, il a fallu deux heures à l’équipe Red Bull Racing pour lancer la réclamation, c’était donc de leur faute si cela a mis autant de temps à être jugé. Vous savez, honnêtement, c’est tellement mesquin et insignifiant," a confié Wolff hier soir à New York lors du lancement du nouveau film sur la F1.

"Ils l’ont fait à Miami. Et maintenant, ils ont lancé deux réclamations. Ils en ont retiré une parce qu’elle était ridicule, disant que George en voulait à Max et à son permis, mais l’autre a tout de même dû être jugée."

"Ils ont inventé des clauses bizarres, ce qu’ils appellent des clauses. Je suppose que la FIA devrait se pencher là-dessus, car c’est tellement tiré par les cheveux qu’elle a été rejetée."

"Vous savez, on court, on gagne et on perd en piste. C’était une victoire méritée pour nous, comme tant d’autres par le passé. Et c’est tout simplement embarrassant pour eux."

À la question de savoir si les réclamations de Red Bull auraient dû être rejetées plus rapidement, Wolff a ajouté :

"L’une d’elles a été retirée, ce n’était pas une réclamation, ils ne l’ont même pas suivie d’effet, car c’était absurde."

"La deuxième nous a pris cinq heures, car je ne sais même pas ce que vous appelez un ’comportement antisportif’ ou quelque chose comme ça. De quoi s’agit-il ? Qui en décide ? Parce que je suis sûr à 100 % que cette demande de vient pas de Max, c’est un pilote. Il ne protesterait jamais pour une chose aussi insignifiante."

Interrogé sur les incidents de Montréal, Russell a confié à New York :

"Je pense que même Max ne savait même pas qu’il y avait une protestation déposée par son équipe. Donc je ne sais pas ce qui se passait, ce qu’ils pensaient."

"Je suis content que rien ne se soit passé. C’était juste une perte de temps pour tout le monde. Et deux gars (Max et moi) qui travaillent pour leur équipe ont tous les deux raté leur avion hier soir."

"C’était juste un peu galère pour tout le monde. Mais c’est fini maintenant, regardons droit devant."

"Je sens que je suis vraiment performant. Je me sens bien avec l’équipe. Qui sait ce qui va se passer, les écarts sont si serrés en ce moment."