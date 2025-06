Villeneuve dénonce un Piastri ’un peu méchant’ dans sa collision avec Norris

Jacques Villeneuve, le champion du monde de F1 1997, estime qu’Oscar Piastri a été « un peu méchant » lors de son accrochage avec son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, au Grand Prix du Canada.

Au 67e tour de la course de dimanche sur le circuit Gilles Villeneuve, Norris a été victime d’un accident après avoir percuté l’arrière de son coéquipier.

Les deux hommes se battaient âprement pour la quatrième place derrière Kimi Antonelli. Alors que Piastri défendait sa position dans la ligne droite, Norris a tenté de se déplacer à gauche de l’Australien pour tenter de s’insérer et être à l’intérieur pour la corde du virage 1.

Alors que Piastri couvrait prenait sa trajectoire, Norris l’a percuté par l’arrière, mettant le pilote britannique hors course. Norris s’est immédiatement excusé pour l’incident par radio et a clarifié la situation avec Piastri juste après la course à Montréal.

Mais Jacques Villeneuve, qui estimait déjà lors du direct sur Canal+ que l’Australien avait sa part de responsabilité en se décalant ainsi, certes progressivement, ne change toujours pas d’analyse malgré le mea culpa de Norris.

"Le Grand Prix de Montréal est terminé et Antonelli a réalisé un superbe podium. Il en avait besoin après les trois dernières courses difficiles. Il va maintenant gagner un peu de confiance, ce qui sera formidable."

"Mais ce qui aurait pu être une course passionnante s’est transformé en une course moins passionnante."

"De plus, à la fin de la course, le règlement autorise un drapeau rouge pour un nouveau départ et un sprint de deux tours, toujours passionnant, et ils ont décidé d’une arrivée ennuyeuse sous voiture de sécurité, dommage."

"C’était surtout une course d’usure des pneus, ils les géraient tous au lieu d’attaquer."

"Sainz a marqué un point, une belle remontée, mais ensuite, lors de l’accrochage entre les deux pilotes McLaren, il était selon moi trop facile de pointer du doigt Norris."

"Il a réalisé trop tard que Piastri se déplaçait vers la gauche, car il avait le nez dans la boîte de vitesses de Piastri. Il ne s’en est pas rendu compte et Piastri se déplaçait progressivement vers la gauche."

"Il n’était pas censé faire ça, c’était un peu méchant. Pour moi il y aura des discussions plus tard au sein de l’équipe à ce sujet."