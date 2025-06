Horner répond au tacle de Wolff : ’aucun regret’ sur la protestation

Christian Horner était également présent à l’avant-première du film sur la F1 à New York et il a réagi aux propos de Toto Wolff lors de la même soirée, considérant comme "mesquine" et "embarrassante" l’attitude de Red Bull Racing (à lire ici) avec la réclamation portée dimanche à Montréal contre George Russell.

Cette protestation est le dernier rebondissement d’une série d’incidents controversés impliquant Verstappen et Russell.

Verstappen s’est dit exaspéré par des commentaires « puérils » sur sa situation à Montréal.

S’adressant aux médias à New York, Horner, le directeur de Red Bull, a insisté sur le fait qu’ils n’avaient "aucun regret" pour leurs actions.

"Non, absolument pas [aucun regret]. C’est le droit d’une équipe d’agir ainsi. Vous savez, nous avons vu quelque chose qui nous semblait anormal."

"On a la possibilité de le signaler aux commissaires, et c’est ce que nous avons choisi de faire. Absolument aucun regret."

Pour rappel Horner avait tenté d’alerter le directeur de course et les commissaires de la FIA sur une attitude potentiellement anti-sportive de Russell envers Verstappen.

"Je pense que vous avez pu constater, d’après les déclarations de George à la presse en qualifications, que son objectif était assez clair. Je ne pense pas qu’il y ait eu de surprises à ce sujet."

"Je pense qu’il était inévitable qu’il y ait eu des manœuvres manigancées. Nous en avons parlé au directeur de course après le briefing des pilotes, afin qu’ils en soient conscients, car il est clair que ce genre de choses se produit."

"Mais Max, je pense, a été impeccable tout le week-end et il a fait une très bonne course."

"Nous lui avons simplement demandé [au directeur de course] de surveiller la situation, car il y a eu, bien sûr, des commentaires dans les médias. Il faut donc garder un œil dessus."

Horner a donc vu la réclamation de l’équipe rejetée et souhaite "passer à autre chose".

Interrogé sur les chances de Verstappen de remporter un cinquième titre mondial cette saison, Horner dit qu’il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Le Néerlandais occupe la troisième place du classement des pilotes, derrière le duo McLaren Oscar Piastri et Lando Norris.

"Nous n’en sommes même pas à la moitié. Nous avons fait un bon week-end à Barcelone. Nous avons évidemment gagné à Imola il y a quelques courses, et comme dimanche l’a prouvé, tout peut arriver. Il faut s’accrocher. C’est un championnat long. On ne lâche rien, on se bat jusqu’au bout. Si quelqu’un peut faire ça, c’est sans aucun doute Max."