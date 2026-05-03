Colapinto et Gasly en Q3, Alpine F1 est ’la cinquième force’ à Miami

Les pilotes Alpine F1 ont signé les mêmes résultats en qualifications que la veille lors de la séance qualificative du Grand Prix de Miami. Franco Colapinto s’élancera ainsi huitième après une très belle performance, qui vient confirmer sa belle forme du week-end.

L’Argentin sera donc en quatrième ligne pour le deuxième jour consécutif, et il signe sa première entrée en Q3 de la saison grâce à ce très bon résultat.

"Je suis très satisfait de ce résultat avec une huitième place en qualifications, comme hier en Qualifications Sprint. Dans l’ensemble, ce week-end se passe bien jusqu’à présent et je suis vraiment fier de l’équipe et de nos performances" a déclaré Colapinto.

"Après le Japon, nous avons corrigé le manque de rythme de mon côté en effectuant plusieurs changements qui semblent porter leurs fruits à Miami. C’est donc très satisfaisant de voir que tout se met en place."

"Nous avons perdu des positions dans les premiers virages du Sprint. Nous avons été coincés par Max [Verstappen], mais Lewis [Hamilton] était à l’intérieur, donc il n’y avait pas de place pour tout le monde. C’est dommage, mais nous espérons faire mieux demain."

"C’est encore un résultat positif pour toute l’écurie, avec Pierre et moi tous deux en Q3. Cela montre que le travail effectué pendant la pause donne des résultats et j’espère que nous pourrons repartir avec des points demain pour récompenser l’équipe."

Et comme la veille, Pierre Gasly a lui aussi atteint la Q3, mais il n’a pas fait mieux que le dixième chrono. Le Français reste toutefois satisfait de cette performance, surtout après avoir terminé huitième du Sprint en début de journée.

"Évidemment, je ne peux pas être totalement déçu de cette journée avec un point à l’arrivée du Sprint, puis une nouvelle apparition en Q3. Nous sommes clairement la cinquième force du plateau ici, mais les quatre équipes de tête sont trop loin devant et c’était une course assez solitaire pour aller chercher la dernière unité en jeu" a déclaré Gasly.

"De mon côté, quelque chose ne fonctionne pas correctement et je rencontre encore des difficultés avec la traction. Nous continuons de nous pencher là-dessus pour mieux comprendre. Nous n’avons pas vraiment connu de problème similaire cette saison, donc je suis persuadé que nous avions encore du potentiel en qualifications et nous devons travailler sur ce point en vue de la suite."

"Nous nous attendons à nous battre de nouveau pour les points demain. Nous devons être prêts à toute éventualité. S’il fait sec, ce sera probablement une nouvelle course assez solitaire. S’il pleut, des opportunités pourraient se présenter. Nous verrons donc ce qu’il en est et nous donnerons tout pour marquer un maximum de points."

Steve Nielsen, le directeur général de l’équipe, se félicite d’un week-end qui place Alpine à l’avant du peloton : "C’est une bonne chose de confirmer une fois de plus que nous disposons de la cinquième voiture la plus rapide à Miami, avec nos deux pilotes dans le top dix tant en Sprint qu’en qualifications."

"Nous avons ajouté un point précieux à notre compteur avec la huitième place de Pierre, et nous en visons clairement plus avec nos deux monoplaces demain compte tenu de nos positions sur la grille. Bravo à Franco pour sa prestation solide avec une nouvelle huitième place en qualifications."

"Je suis convaincu qu’il aura à cœur d’obtenir un meilleur résultat vu le déroulement du Sprint, où seuls les huit premiers marquent des points. Du côté de Pierre, il ne se sent pas totalement en phase avec sa voiture ce week-end et l’équipe travaille d’arrache-pied pour comprendre pleinement ce souci."

"Quelque chose ne fonctionne pas correctement, car nous savons à quel point Pierre a été bon en qualifications depuis le début de la saison. Quoi qu’il en soit, nous nous concentrons maintenant sur dimanche, avec un risque de pluie à un moment donné. Cela pourrait bien être une journée potentiellement très incertaine, mais aussi porteuse d’opportunités. Nous devrons donc être prêts sur tous les plans."