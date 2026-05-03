Hadjar risque une disqualification après une infraction technique à Miami

C’est une mauvaise nouvelle qui est parvenue de Miami en cette nuit de samedi à dimanche, puisque la Red Bull d’Isack Hadjar n’a pas passé les vérifications techniques consécutives à la séance de qualifications du Grand Prix.

En effet, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a d’abord communiqué sur les tests des volumes effectués sur la RB22 du pilote français après la séance qualificative, dans laquelle il a terminé neuvième, entre les deux Alpine.

Les dérives latérales devant les pontons, qui sont censées rentrer dans un volume virtuel qui est prédéfini par rapport aux dimensions de la voiture, ne sont pas conformes à la référence connue dans le règlement technique sous le nom RV-FLOOR BOARD.

Tristement, le dépassement de ce volume est de 2 millimètres seulement. En conséquence, Bauer a transmis le dossier aux commissaires de course qui, comme pour toute infraction technique, ont immédiatement publié un avis de convocation pour Red Bull et Hadjar.

Ils devront se présenter à 7h du matin, heure de Miami, soit 13h sur le fuseau horaire français, ce dimanche, devant les commissaires. L’équipe devra tenter de justifier cette infraction au Règlement Technique pour éviter une sanction.

Mais on le sait, la partie technique de la réglementation de la Formule 1 est souvent binaire, et ce qui n’est pas légal est automatiquement jugé comme étant en infraction. Et la conséquence à cela est toujours une disqualification.

Si c’est le cas, Hadjar perdra le bénéfice de sa neuvième place sur la grille, et il laissera tout le peloton progresser d’une place, puisque si la sanction se confirme, il sera renvoyé dans les stands pour prendre un départ depuis la voie des garages.

La réponse devrait tomber en début d’après-midi en France, tandis que le départ de la course se fera plus tôt que prévu, après que le planning de la journée a été chamboulé pour contrer les prévisions météorologiques pessimistes.