Racing Bulls présente une livrée jaune flamboyante pour Miami

Racing Bulls continue sa tradition commencée en 2024 et présente une nouvelle livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami, qui se tient ce week-end en Floride. L’équipe italienne est encore chargée de promouvoir une nouvelle "summer edition" de Red Bull.

Après le rose l’année dernière, c’est une livrée jaune et argentée, sur un fond de blanc très discret, que les VCARB 03 de Liam Lawson et Arvid Lindblad arboreront ce week-end sur le Miami International Autodrome, pour la première course américaine de l’année.

Après une livrée spéciale au Japon et l’annulation de deux courses entre temps, Racing Bulls en arrive donc à avoir deux livrées spéciales en quatre courses en ce début de saison, ce qui laisse penser qu’il y en aura de nombreuses autres.

La présentation s’est faite sur plusieurs phases, à la fois à l’arrière d’un yacht avec les pilotes, mais aussi lorsqu’un champion de wakeboard a retiré la couverture sur la monoplace sur une barge. Dans le même temps, une promotion avec l’artiste DJ Khaled a eu lieu chez ce dernier.

Comme a son habitude, Racing Bulls fait les choses en grand et continue d’utiliser la grandiloquence bien connue de Red Bull pour travailler ses présentations.