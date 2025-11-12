Button clashe le président de Ferrari et lui conseille d’être un ’exemple’

Le champion du monde 2009, Jenson Button, n’a pas mâché ses mots après les déclarations chocs du président de Ferrari, John Elkann, visant Lewis Hamilton et Charles Leclerc à la suite du désastre du Grand Prix du Brésil à São Paulo.

Après un double abandon au Brésil, Ferrari a glissé au quatrième rang du championnat constructeurs, désormais à 36 points de Mercedes et à quatre unités de Red Bull, avec encore trois manches à disputer.

Face à ce revers, John Elkann a tenu des propos inhabituels et très critiques envers ses pilotes.

Le président de la marque au cheval cabré a d’abord salué le travail de ses ingénieurs et mécaniciens : "Nos mécaniciens et nos ingénieurs font du bon travail, mais si l’on regarde le reste, ce n’est pas au niveau."

Avant d’ajouter, de manière plus cinglante : "Et nous avons clairement des pilotes qui doivent se concentrer sur le pilotage et moins parler, car il nous reste encore des courses importantes et la deuxième place n’est pas impossible."

Si les intentions d’Elkann étaient, selon certains, de stimuler son équipe en vue de la fin de saison, ses commentaires ont surtout provoqué un véritable tollé dans le paddock et chez les fans.

D’autant que Lewis Hamilton avait qualifié sa première saison avec Ferrari de "cauchemar" après la course au Brésil. Le septuple champion du monde et Charles Leclerc ont ensuite publié des messages sur les réseaux sociaux, semblant répondre indirectement à leur président.

Mais c’est Jenson Button qui a signé la réaction la plus remarquée. Sous un post reprenant les propos d’Elkann, le Britannique a lâché une réplique aussi brève que percutante :

"Peut-être que John devrait montrer l’exemple !"

Une phrase simple, mais lourde de sens (au président de Ferrari de moins parler, ndlr), saluée par de nombreux fans dans leurs réactions.

L’un d’eux, un Italien, a commenté : "Grande Jenson, absolument raison."

Un autre a ajouté : "C’est exactement ce que je me suis dit, mais ça a encore plus de poids quand ça vient d’un champion du monde."

Certains ont dénoncé une sortie jugée "non professionnelle" de la part du président de Ferrari : "Exactement… quelle attitude peu professionnelle de sa part. Tout est dit sur la culture de cette équipe."

Et d’autres ont préféré la légèreté, lançant : "Mets-toi au volant, Jenson !"

Button a justement annoncé la fin de sa carrière sportive, qui s’est conclue dimanche dernier lors des 8 heures de Bahreïn. C’est peut-être, certainement même, aussi pour cela qu’il n’a pas hésité à clasher le président de Ferrari !