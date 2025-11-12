Vettel est ’surpris’ que Horner ait quitté Red Bull mais il a confiance en Mekies

Sebastian Vettel était dans le paddock d’Interlagos le week-end dernier, à l’occasion du Grand Prix du Brésil. Le quadruple champion du monde de F1 a été interrogé sur le grand changement chez Red Bull avec le départ de Christian Horner cet été, remplacé par Laurent Mekies.

L’Allemand s’est étonné de cette situation, lui qui avait roulé sous les couleurs de Red Bull et sous les ordres de Horner de 2009 à 2014. Il loue toutefois les capacités de manager de Mekies.

"Surpris. Je veux dire, Christian est là depuis si longtemps, depuis le tout début, et il connaît cette équipe sur le bout des doigts" a déclaré Vettel à Sky Sports. "Je pense que cette année, tout était en place."

"Je connais bien Laurent, je sais qu’il a réussi, j’ai travaillé avec lui et c’est vraiment quelqu’un de formidable. Mais je pense que Christian a laissé une empreinte importante, non seulement en raison de tous les succès qu’il a remportés avec l’équipe, mais aussi parce qu’il était un élément central de l’équipe."

"Il savait ce qui se passait, etc. Je ne connais pas parfaitement l’organisation, la structure et surtout les projets pour l’avenir. Mais c’est là que je pense qu’il est légitime de dire : attendons de voir comment les choses vont évoluer."

S’il n’exclut pas de revenir un jour dans le paddock avec un rôle officiel, Vettel a surtout retrouvé du plaisir en tant que spectateur : "J’adore la F1. Au début, je ne savais pas si je voulais continuer à regarder les courses, car j’avais besoin de prendre de la distance."

"Je regarde les courses et je les suis parce que j’adore ce sport. J’ai eu le privilège de pouvoir choisir moi-même quand m’arrêter. J’ai pris cette décision et je ne la regrette pas. Mais j’espère rester dans le milieu pendant encore un certain temps."

"Je connais bien les gars, donc je reste proche d’eux, et si je ne sais pas si l’opportunité, le poste, la perspective, peu importe ce qui se présentera, sont les bons, il y a peut-être un rôle que je serais heureux d’assumer, mais seul le temps le dira."

L’Allemand affirme qu’il n’envisagerait un nouveau rôle dans la F1 que si celui-ci avait un véritable objectif et une réelle signification. Interrogé sur la possibilité qu’il soit tenté de reprendre un poste dans la Formule 1, sa réponse a été prudente mais claire.

"Si c’est du temps bien investi, s’il y a un défi à relever et s’il y a une dimension humaine, ce que j’apprécie beaucoup, alors pourquoi pas ? Il faut qu’il y ait un but. Je ne veux pas être là juste pour gagner de l’argent, je ne veux pas être là juste pour être là. Ce n’est pas moi, et je ne me sentirais pas à ma place."

"C’est peut-être un nouveau rôle... Je ne sais pas. Je ne frappe pas aux portes en disant ’pouvez-vous m’employer pour faire ceci et cela ?’ Si la Formule 1 peut aller de l’avant et mener le changement, si elle a non seulement une place à prendre dans l’avenir, mais aussi un objectif clair à démontrer aux autres ’allez, faites de même’."