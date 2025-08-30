Quitte ou double ? Tsunoda a encore quelques courses selon Marko

Alors que Laurent Mekies, le nouveau directeur de Red Bull Racing, n’a pas voulu s’avancer sur des dates pour annoncer les duos des équipes de Red Bull pour 2026, le Dr Helmut Marko a lui précisé un peu plus les choses dans le paddock de Zandvoort.

Ce que tout le monde attend, c’est bien entendu l’identité du coéquipier de Max Verstappen. Yuki Tsunoda a connu des difficultés à ses côtés mais semble en progrès. Isack Hadjar pourrait-il le remplacer ?

Hadjar est considéré un excellent débutant de cette saison en F1 mais il reste à voir s’il est prêt à affronter Verstappen. Marko a confirmé qu’aucune décision ne serait prise avant au moins un mois. C’est surtout le cas Tsunoda qui est étudié car Marko admettrait aussi en interne que donner un an de plus à Hadjar chez Racing Bulls serait meilleur pour sa formation.

"Nous avons étendu les options, ou plutôt, les pilotes les ont étendues avec nous. Donc, vers septembre ou octobre. D’ici là, nous voulons les observer quelques courses supplémentaires, puis nous prendrons les décisions."

Cette extension concerne Tsunoda, toujours lié à Honda. Le constructeur a accepté d’attendre jusqu’au 31 octobre pour reprendre la main sur l’avenir de son pilote s’il n’y a pas de nouvelles positives pour lui en F1.

Le Japonais a admis à Zandvoort qu’il avait mis son destin entre les mains de Red Bull pour l’instant.

"Peut-être qu’Helmut réfléchit en coulisses à me renvoyer chez Racing Bulls. Honnêtement, je ne sais jamais ce qu’il pense," plaisante-t-il.

"Mais pour l’instant, je comprends qu’il attend de moi que je montre mes performances. Je pense que les deux dernières courses, comme je l’ai dit, après avoir reçu des améliorations, ont été bien considérées."

"En fait, il y avait une énorme différence avant cela. Et je pense que cela nous aide, lui et moi, à prendre un peu plus de temps pour voir comment la situation évolue."

"Helmut m’a beaucoup soutenu. Mais évidemment, c’est aussi quelqu’un d’assez direct. Il est là pour l’équipe et il veut marquer le plus de points possible. Donc, je dois absolument performer."

"Mais si je comprends bien, il attend encore un peu de temps pour définir ce qui est bon pour Red Bull Racing. Et je pense qu’on verra pour Racing Bulls ensuite."

"Ils sont plutôt performants actuellement. Et c’est une équipe que je suis depuis longtemps. Donc, évidemment, mon objectif principal est de rester chez Red Bull. Mais on verra bien."