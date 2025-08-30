Max et Jos Verstappen se confient enfin sur leurs négociations avec Mercedes F1

Max Verstappen et son père, Jos, ont enfin évoqué leurs discussions concernant un éventuel transfert chez Mercedes F1.

Le pilote Red Bull Racing a envisagé de quitter son équipe actuelle pour 2026, avant de finalement décider de rester au moins une année de plus.

Le quadruple champion du monde a passé une grande partie de la première moitié de la saison à évoquer les spéculations concernant son avenir. Ces rumeurs se sont confirmées lorsque George Russell, lors de la journée presse du Grand Prix d’Autriche, a confirmé que Toto Wolff, le directeur de Mercedes, était en pourparlers avec le pilote Red Bull, retardant ainsi les négociations contractuelles de Russell.

Enfin, Max a confirmé avant la pause estivale en Hongrie qu’il resterait chez Red Bull au moins pour la saison prochaine, s’engageant avec l’équipe autrichienne pour la première année de la nouvelle réglementation à venir.

Max et Jos ont convenu avoir discuté longuement de l’avenir lors d’une interview avec Viaplay, la chaine néerlandaise qui diffuse la F1.

"Beaucoup," a répondu Jos lorsqu’on lui a demandé combien de temps ils avaient passé à parler de Mercedes. "Ce n’est pas qu’on en a parlé beaucoup seulement cette année."

"Cette année, néanmoins, un peu plus que les années précédentes. C’était donc vrai mais il y a aussi beaucoup d’absurdités qui accompagnent les rumeurs."

"Mais on parle aussi de Ferrari, Mercedes et Red Bull. C’est logique. Nous évoquons, Max et moi, les options possibles et ce sont les trois grandes équipes, à part McLaren, qui peuvent l’accueillir."

Finalement, Verstappen a pris la décision seul quant au futur de sa carrière, même s’il a discuté avec son père et son manager, Raymond Vermeulen.

"Je dois choisir moi-même ce que je veux," a déclaré Max, ce à quoi Jos a ajouté : "On en parle toujours avec Raymond Vermeulen, Max et moi, mais c’est lui qui prend la décision finale."

Max a poursuivi : "Nous sommes évidemment un groupe soudé. Nous parlons également de beaucoup de choses en dehors de la Formule 1, mais les décisions importantes sont bien sûr toujours examinées en profondeur."

Quant à ses réunions "secrètes" avec Toto Wolff, Max a ajouté : "Il n’y a pas de secret. Je suis même allé déjeuner avec Toto et sa famille, et je pense que c’est tout à fait autorisé. On ne parle même pas de Formule 1, c’est la vie. On avait nos bateaux l’un à côté de l’autre parce qu’on dormait dans la même baie et pendant la journée, chacun vaquait à ses occupations."

"Mais parfois, on se retrouve et on a de bonnes relations. Je trouve ça bien, que ce ne soit pas seulement une question de compétition."