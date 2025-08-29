Hadjar chez Red Bull en 2026 ? Mekies donne une première réponse

Isack Hadjar ira-t-il chez Red Bull Racing en 2026 ou poursuivra-t-il son apprentissage encore une année chez Racing Bulls ?

C’est la question que tous les fans du Français se posent et nombreux sont ceux à penser qu’il ne devrait pas subir tout de suite la pression d’un équipier comme Max Verstappen, même si le tout nouveau règlement 2026 remettra les choses à zéro en termes de pilotage.

Laurent Mekies s’est confié à Canal+ ce vendredi au Grand Prix des Pays-Bas. Quand seront décidés les duos de Red Bull, chez Red Bull Racing et Racing Bulls ?

"Vous savez, la réalité pour nous, c’est qu’on n’est pas du tout pressés. On a la chance d’avoir Yuki dans la voiture, on a Racing Bulls qui fonctionne très bien, avec laquelle on peut évaluer nos jeunes pilotes aussi."

Garder Tsunoda est donc une véritable option, même s’il est fortement lié à Honda.

"Yuki a fait un vrai pas en avant à Spa et aussi à Budapest en termes d’écart avec Max. Alors ça ne s’est pas beaucoup vu parce qu’à Budapest, on a pas été compétitifs globalement... Donc, on va voir."

"Liam, lui est en train de beaucoup progresser chez Racing Bulls, Isack fait un travail extraordinaire depuis le début de la saison et continue de nous surprendre après chaque course."

"Si vous regardez les choses du point de vue de Red Bull, vous avez du mal à savoir pourquoi on serait pressés d’avoir à prendre cette décision. On comprend les questions et l’impatience autour mais pour nous, il s’agit avant tout de chercher à mettre nos pilotes dans les meilleures conditions possibles sur cette fin de saison, Max, Yuki, et de voir où est-ce qu’on va être dans quelques mois."

"Il y a encore dix courses. Ensuite, on prendra la meilleure décision possible avec toutes les personnes impliquées."