Williams F1 ne va se battre que pour 2026, pas pour sa 5e place

Williams F1 a été très rapide ces deux dernières saisons lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Le circuit de Zandvoort a en effet réussi aux monoplaces de Grove. Comment se présente l’édition de cette année ? C’est la question qui a été posée à James Vowles, le directeur de l’équipe, après les premiers essais libres.

Le Britannique y répond évidemment mais rappelle clairement que cette 2e partie de saison n’est pas du tout sa priorité en termes de résultats. Le cap est toujours clairement mis sur 2026 et rien d’autre.

"La bonne nouvelle, c’est que la situation semble se poursuivre. La voiture fonctionne bien ici. C’est un mélange de vitesse en virages et de tracé favorable, et je pense que le banking nous aide aussi. Je ne pense pas que notre position dans les chronos soit représentative. Nous sommes un peu plus loin que ce que nous valons, nous devrions avoir une voiture qui se bat pour les points."

Il reste dix courses et Williams est engagée dans une bataille très tendue dans la bataille pour la cinquième place au championnat. Vowles ne compte pas la protéger à tout prix : tout est déjà sur 2026 à l’usine.

"Oui c’est bien ça. Nous avons apporté une amélioration à la voiture à Spa. C’est notre dernière amélioration, mais elle devrait nous mettre dans une position plus favorable dans le cas où la situation s’annonce difficile face aux autres."

"Nous sommes en lutte pour la cinquième place jusqu’à la fin de la saison. C’est la réalité. Il faut juste que tout soit parfait. Bien sûr, rien n’est parfait en Formule 1, mais le message à l’équipe était le suivant : nous savons que nous sommes concentrés sur 2026, nous savons que nous exigeons beaucoup de vous ici sur le circuit pour donner le meilleur de vous-même avec la voiture que nous avons, et nous savons que d’autres équipes comme Aston et potentiellement Sauber continueront à la perfectionner."

"Mais vous pouvez voir, course après course, ce qui se passe. Si vous placez la voiture au bon endroit au bon moment, surtout dans des conditions variables, vous pouvez repartir avec un gros sac de points rempli, ce qui vous protégera en fin de saison. Le message principal maintenant, c’est que nous avons trois courses – ici, Monza et Bakou – où je sais que notre voiture sera performante. Nous devons donc maximiser cela. Ensuite, saisissons chaque opportunité qui se présente."

L’objectif est 2026 alors quelle est l’importance d’une cinquième place au championnat des constructeurs ? Si c’est la cinquième ou la sixième place… est-ce vraiment important pour l’équipe ? Ou bien, tant que Williams progresse l’année prochaine, c’est la seule chose qui compte ?

"L’argent ! (rires) L’argent, c’est bien, mais honnêtement, c’est la seule différence entre les deux places. Peu importe où nous finirons. Ça ne change rien pour moi. En interne, la raison pour laquelle nous avons décidé de réduire l’investissement dans la voiture de cette année était assez simple. Si nous terminons sixième ou septième, tant pis. Nous devons nous assurer de faire de grands progrès."

"Nous devons nous rappeler d’où nous venons : la dernière place. C’est là que nous étions. Et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous rapprocher de Mercedes ou des autres devant nous. Alors investissons dans l’avenir. Et si cela implique de compromettre la cinquième place, tant pis. Mais nous nous battrons avec courage jusqu’au bout."

Est-il confiant que Williams puisse retrouver une partie de sa forme du début de saison, compte tenu des difficultés connues lors des dernières courses et notamment les problèmes de refroidissement rencontrés en milieu de saison ?

"Je ne pense pas que nous reviendrons au niveau où nous étions en début de saison. Ferrari a progressé à un rythme très soutenu. Mercedes, comme vous pouvez le constater, a progressé à un rythme soutenu. Le milieu de peloton est désormais incroyablement serré. Sauber – bravo à eux – et Aston Martin également. C’est très serré à ce niveau-là. Alors qu’en début de saison, il y avait un petit écart que nous avons réussi à combler. Je pense que c’est irréaliste maintenant. Ce qui est réaliste, c’est que deux ou trois dixièmes séparent quinze voitures. Il faut s’assurer d’être à l’avant-garde, ce qui permet de marquer des points."