Qatar et Abu Dhabi : Krack estime que les médias aggravent les inquiétudes en F1

Alors que la Formule 1 doit encore décider si elle peut maintenir les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi pour conclure sa saison 2026, Mike Krack dénonce le traitement médiatique des tensions au Moyen-Orient. Le responsable de l’ingénierie en piste d’Aston Martin estime que certaines informations alarmistes alimentent inutilement les inquiétudes des membres des écuries et de leurs familles. S’il reconnaît qu’aucune garantie absolue ne peut être apportée dans un contexte aussi incertain, il assure faire confiance à la F1 et à la FIA pour ne prendre aucun risque inconsidéré.

La situation sécuritaire au Moyen-Orient continue de susciter des interrogations sur la fin de la saison 2026 de Formule 1. Alors que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi doivent se dérouler fin novembre et début décembre, l’instabilité provoquée par la guerre entre les États-Unis et l’Iran laisse planer la possibilité d’une modification du calendrier à la dernière minute.

Le championnat étudierait notamment un scénario de remplacement impliquant Imola si les deux dernières manches prévues dans le Golfe ne pouvaient pas être organisées.

Interrogé aujourd’hui au Grand Prix du Brésil sur les difficultés que cette incertitude représente pour Aston Martin, mais aussi sur les inquiétudes éventuelles de son personnel à l’idée de se rendre dans une région affectée par le conflit, Mike Krack a tenu à distinguer les questions purement logistiques des préoccupations humaines.

Le responsable de l’ingénierie en piste de l’écurie britannique estime que l’organisation matérielle des déplacements reste relativement simple à adapter. En revanche, il reconnaît que la sécurité des employés et les inquiétudes de leurs proches constituent un sujet beaucoup plus délicat.

"Je dirais que la logistique et les pièces ne représentent pas vraiment un gros problème. Il suffit de planifier les quantités, puis il faut organiser le déplacement du personnel de l’équipe", a expliqué Krack aux médias.

"Je pense que la question du personnel est pertinente, et c’est une bonne question, parce que tout le monde lit les informations, tout le monde consulte Internet, et certaines informations sont exactes, tandis que d’autres sont moins sérieuses."

"Malheureusement, de nos jours, c’est lorsque vous publiez des informations choquantes ou menaçantes que vous obtenez des clics."

Des familles inquiètes et aucune garantie absolue

Krack ne nie pas que la situation suscite de véritables préoccupations au sein d’Aston Martin.

Les employés suivent l’évolution du conflit, tout comme leurs familles, et certains cherchent naturellement à obtenir des assurances sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être amenés à travailler au Qatar ou à Abu Dhabi.

Mais le dirigeant luxembourgeois reconnaît qu’il est impossible de garantir une sécurité totale lorsque la situation géopolitique peut évoluer rapidement.

"Mais des questions sont soulevées au sein de l’équipe parce qu’il y a des familles qui posent des questions. C’est donc un sujet difficile, et plus nous pouvons apporter de garanties rassurantes, mieux c’est. Mais ce n’est pas toujours possible", a-t-il poursuivi.

"On ne peut pas toujours apporter des garanties à 100 %, parce que, bien souvent, nous ne savons pas nous-mêmes ce qui va se passer."

Pour Krack, cette incertitude est précisément ce qui rend la situation particulièrement inconfortable pour les personnes concernées.

Les équipes doivent continuer à préparer leurs déplacements tout en sachant que les circonstances pourraient imposer une décision différente dans les prochaines semaines.

Krack fait confiance à la F1 et à la FIA pour ne prendre aucun risque

Malgré les interrogations, Krack affiche une confiance importante envers la Formule 1 et la FIA.

Il estime que les deux instances disposent d’informations plus complètes que les écuries pour évaluer les risques et prendre une décision concernant le maintien des Grands Prix.

Le dirigeant d’Aston Martin a notamment évoqué une longue discussion tenue jeudi matin avec Andy Stevenson, responsable sportif de l’équipe, au sujet de la situation.

"J’en ai longuement discuté avec Andy ce matin, et nous sommes vraiment convaincus que la Formule 1 ne prendra aucun risque inutile", a assuré Krack.

"Ils sont conscients de la situation. Ils disposent d’informations bien meilleures que les nôtres, et je pense que s’il existe un risque sérieux, ils prendront la bonne décision."

"Je pense qu’ils évaluent encore la situation actuellement, et je suis certain qu’ils se sont fixé certaines échéances, que nous n’avons pas encore atteintes. Je pense donc que nous devons leur laisser le temps de faire ce travail. Mais je serais vraiment surpris qu’ils prennent des risques."

Aucune décision définitive n’a donc encore été annoncée concernant les deux dernières manches de la saison, et les équipes restent dans l’attente des conclusions des instances dirigeantes.

Les élections américaines pourraient modifier les risques d’escalade

Les inquiétudes ont été ravivées ces dernières semaines par la perspective d’une nouvelle escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran.

Certains observateurs redoutaient notamment que les élections américaines de mi-mandat puissent conduire Donald Trump à ordonner de nouvelles frappes contre l’Iran, avec le risque de représailles dans la région.

Les résultats de ces élections pourraient toutefois avoir réduit la probabilité d’une action militaire imminente.

Les démocrates ont en effet repris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, dans un contexte où la guerre entre les États-Unis et l’Iran et ses conséquences ont contribué aux lourdes défaites républicaines à travers le pays.

Cette situation politique pourrait rendre Donald Trump moins enclin à aggraver davantage les tensions.

Cela ne signifie cependant pas que les risques aient disparu.

Les autorités iraniennes ont publié une liste de "cibles de l’heure zéro" qu’elles pourraient chercher à frapper en cas de nouvelle escalade.

Plusieurs de ces cibles seraient des hôtels utilisés par les équipes de Formule 1 et d’autres disciplines du sport automobile lors de leurs déplacements au Qatar.

Ces informations ont naturellement renforcé les inquiétudes des personnels susceptibles de séjourner dans les établissements concernés.

Le MotoGP au Qatar observé de près par la F1

Le MotoGP doit disputer son Grand Prix du Qatar ce week-end sur le circuit international de Losail.

Cette épreuve constituera un rendez-vous particulièrement observé par la Formule 1, qui pourra suivre les conditions dans lesquelles une compétition internationale de sport automobile se déroule actuellement dans le pays.

Le contexte a déjà eu des conséquences importantes sur le calendrier de la F1 cette saison.

Le Grand Prix de Bahreïn a été déplacé en Malaisie, tandis que celui d’Arabie saoudite a été purement et simplement annulé.

Ces précédents expliquent pourquoi la possibilité de nouvelles modifications reste prise au sérieux à l’approche des deux dernières manches.

"Beaucoup de peur inutile" : Krack critique les informations alarmistes

Pour Mike Krack, la publication de certaines informations particulièrement inquiétantes ne contribue pas à améliorer la situation.

Il prend notamment l’exemple de la liste de cibles potentielles diffusée par l’Iran, qui peut pousser les membres des équipes à vérifier si leur hôtel figure parmi les établissements mentionnés.

Mais le dirigeant souligne qu’une telle liste pourrait évoluer à tout moment, ce qui limite selon lui l’utilité de ces informations tout en renforçant l’anxiété.

"Les gens lisent ces choses et la première chose qu’ils font, c’est de vérifier : est-ce que mon hôtel figure sur cette liste ? Mais cela n’a pas vraiment d’importance, n’est-ce pas, parce que cela peut changer à tout moment", a-t-il expliqué.

"Mais c’est le genre d’informations qui n’aide pas actuellement, et qui génère beaucoup de distractions et beaucoup de peur inutilement. Comme je l’ai dit, je pense toutefois que la Formule 1 en est consciente. Tout le monde lit également ces informations, donc je pense qu’ils prennent les bonnes mesures."

Krack insiste finalement sur le malaise provoqué par l’impossibilité de savoir précisément comment la situation va évoluer, une inquiétude qu’il partage lui-même avec les autres membres du paddock.

"Ce sont toujours ces situations dans lesquelles on reste un peu dans l’inconnu qui mettent les gens très mal à l’aise. Et c’est la même chose pour tout le monde. C’est pareil pour moi aussi : on ne sait pas ce qui va se passer."