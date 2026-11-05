Bottas révèle pourquoi sa Cadillac a explosé à pleine vitesse au Mexique

Valtteri Bottas est revenu sur son spectaculaire accident au Grand Prix du Mexique, lorsque la suspension avant gauche de sa Cadillac a brutalement cédé à pleine vitesse à l’approche du premier virage. Le Finlandais, qui s’en est sorti avec une simple contusion musculaire, a révélé que son équipe avait laissé les températures de freinage dépasser trop longtemps les limites de sécurité. Cadillac a depuis identifié l’origine de la rupture et décidé de revenir à certaines anciennes pièces pour le Grand Prix du Brésil, tout en poursuivant ses investigations à l’usine.

Aujourd’hui à Interlagos, Valtteri Bottas a livré ses premières explications publiques sur l’impressionnant accident dont il a été victime au Grand Prix du Mexique. Le pilote Cadillac a confirmé que la rupture de sa suspension avant gauche était directement liée à une exposition excessive à la chaleur dégagée par les freins de sa MAC-26.

Alors qu’il arrivait à pleine vitesse au freinage du premier virage de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, la suspension avant gauche de sa monoplace a soudainement cédé, provoquant une rupture spectaculaire rappelant celle subie par Sébastien Buemi avec sa Toro Rosso lors du Grand Prix de Chine 2010.

Privé de tout contrôle sur sa voiture, Bottas n’a rien pu faire pour éviter un violent impact contre les barrières de sécurité.

Le Finlandais est resté quelques instants dans sa monoplace accidentée avant de lever le pouce pour rassurer les commissaires et les spectateurs sur son état de santé. Il a ensuite pu s’extraire seul de la Cadillac.

Malgré la violence de l’accident, le vainqueur de dix Grands Prix s’en est sorti avec des blessures relativement légères.

"J’ai ressenti un peu de douleur, mais ce n’est qu’une contusion musculaire, donc rien n’a été endommagé, et maintenant tout semble complètement normal", a expliqué Bottas.

"Ce genre de choses ne devrait pas arriver, mais c’est arrivé. L’essentiel, c’est que nous comprenions pourquoi nous avons certaines limites en matière de températures, et nous les avons réexaminées afin de pouvoir déterminer précisément quelle pièce a cassé et pourquoi."

Cadillac a laissé les températures trop longtemps dans la zone rouge

Les investigations menées par Cadillac ont permis de comprendre les circonstances de la défaillance.

La chaleur produite par les freins a été transmise à certains éléments de la suspension, en particulier aux fixations des triangles, jusqu’à provoquer leur rupture.

Bottas a révélé que l’équipe américaine avait décidé de revenir à certaines pièces d’une ancienne spécification pour le Grand Prix du Brésil, tout en revoyant les limites de température autorisées.

"Nous avons dû revenir à l’ancienne spécification pour certaines pièces, et nous avons dû rétablir les anciennes limites de température auxquelles nous pouvons les faire fonctionner", a-t-il précisé.

"La chaleur des freins doit bien aller quelque part et, actuellement, une partie de cette chaleur est transmise aux triangles de suspension."

Les problèmes de freinage constituent une difficulté récurrente pour Cadillac depuis le début de sa première saison en Formule 1.

Au Mexique, l’équipe pensait toutefois disposer d’une marge suffisante pour faire fonctionner ses composants à des températures élevées. Les investigations ont finalement révélé que la durée d’exposition à ces conditions avait été sous-estimée.

"Ce sont les fixations des triangles de suspension, mais nous avons abaissé les limites, ce qui ne devrait pas poser de problème ici", a expliqué Bottas.

"Nous comprenons maintenant que nous avons simplement roulé trop longtemps dans la zone rouge. Nous pensions que c’était sans danger, mais nous n’avions jamais effectué d’essais en maintenant une température aussi élevée pendant aussi longtemps."

Le problème ne résidait donc pas uniquement dans le niveau de température atteint, mais également dans la durée pendant laquelle les composants de suspension avaient été soumis à cette chaleur.

Cadillac revient à d’anciennes pièces pour le Brésil

Pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise, Cadillac a pris des mesures immédiates avant le Grand Prix du Brésil.

Outre le retour à certaines anciennes spécifications, l’écurie a réduit les limites thermiques qu’elle s’autorise à atteindre.

Bottas se montre relativement confiant pour Interlagos, notamment parce que les conditions météorologiques devraient être moins exigeantes que celles rencontrées à Mexico.

Les prévisions annoncent en effet des températures plus basses pour dimanche, avec également un risque de pluie susceptible de réduire les contraintes thermiques sur les freins et les composants environnants.

"D’après les prévisions ici, je pense que nous devrions être tranquilles", a estimé le Finlandais.

"Il devrait faire nettement plus frais dimanche, avec peut-être un peu de pluie, donc je pense que nous ne devrions pas avoir de problème ici. Mais ils poursuivent encore les essais à l’usine avec le côté droit de la suspension, qui est maintenant de retour à Silverstone."

"Ils effectuent des essais de résistance et essaient de déterminer des limites de température plus précises pour les deux côtés."

Ces analyses doivent permettre à Cadillac de mieux comprendre la résistance de ses composants et de définir des seuils de fonctionnement plus fiables pour la suite du championnat.

Bottas assure avoir retrouvé confiance dans sa monoplace

Un accident provoqué par une rupture mécanique aussi soudaine pourrait naturellement ébranler la confiance d’un pilote dans sa voiture.

Bottas assure néanmoins que les conclusions de l’enquête technique lui permettent d’aborder le Grand Prix du Brésil sans appréhension particulière.

Le fait que Cadillac ait identifié précisément la pièce défaillante et les conditions ayant entraîné sa rupture constitue, selon lui, l’élément déterminant.

"Si nous ne comprenions pas ce qui a cassé et pourquoi, alors il serait difficile d’avoir confiance. Mais nous comprenons ce qui s’est passé et nous connaissons maintenant les limites, donc c’est pour cela que tout va bien."

Le Finlandais estime également que les conditions particulièrement exigeantes rencontrées au Mexique devraient rester une exception d’ici la fin de la saison.

"Le Mexique devrait être le circuit le plus difficile pour le reste de la saison en matière de températures, donc je pense que nous devrions nous en sortir, mais il faudra évidemment revoir sérieusement la conception de certaines pièces à l’avenir."