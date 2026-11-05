Gasly est ’optimiste’ avec la pluie annoncée au Brésil et repense à ses podiums

Pierre Gasly est heureux de revenir au Brésil, théâtre de deux de ses podiums en Formule 1, avant un week-end qui s’annonce pluvieux et donc possiblement intéressant pour celui qui a déjà signé de très bonnes performances dans ces conditions. Le pilote Alpine F1 est revenu sur le GP du Mexique et sur sa pénalité pour un non-respect de drapeaux jaunes.

Le Français a reconnu que la situation était complexe pour lui au volant au moment où les drapeaux jaunes ont été brandis, consécutivement à l’accident entre Arvid Lindblad et Oscar Piastri.

"J’ai fait une erreur donc je suis totalement responsable de ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune. C’était une situation malheureuse car l’accident est arrivé devant moi et c’était compliqué, je n’ai pas assez ralenti assez pour satisfaire les commissaires et c’est comme ça, on passe à autre chose" a déclaré Gasly.

Malgré la sévérité de la sanction, Gasly ne conteste pas la décision.

"Je me suis toujours imposé une grande rigueur concernant les drapeaux jaunes, car il en va de la sécurité. C’est pourquoi je ne chercherai même pas à contester cette pénalité ; dans cette situation, la sécurité était pourtant assurée."

"La voiture de Lindblad était complètement sur la droite. Je voyais parfaitement où elle se trouvait. Mais, quoi qu’il en soit, face à un drapeau jaune, que ce soit à Monaco, à Las Vegas ou sur tout autre circuit de ce type, il est impératif de ralentir. J’ai donc eu tort, et il n’y a pas matière à débattre."

"Cela dit, en ce qui concerne la cohérence des décisions, les règles sont claires : je sais ce qui était attendu et ce que je n’ai pas fait. Nous avons là un exemple concret de ce qui n’est pas toléré en course ; j’espère simplement que la même rigueur sera appliquée à tous les autres pilotes à l’avenir."

Revenant sur le déroulement de l’incident depuis son cockpit, Gasly ajoute : "En fin de compte, je n’ai pas suffisamment ralenti ; j’assume donc l’entière responsabilité de cette pénalité."

"Les circonstances n’étaient pas évidentes, car l’accident s’est produit juste devant nous. Le double drapeau jaune a été déployé alors que j’étais au point de corde du virage 1. Je n’ai pas réaccéléré, ce qui m’a permis de ralentir ; j’ai donc pris certaines mesures."

"Malheureusement, cela n’a pas suffi à convaincre les commissaires. Ce n’est donc pas une situation idéale. Par ailleurs, au niveau du troisième virage, un panneau lumineux affichait alternativement le vert et le jaune ; il ne fonctionnait pas correctement. La situation manquait de clarté, mais, au bout du compte, c’est surtout regrettable, car cela nous a coûté des points précieux pour l’équipe."

Le retour à Interlagos est évidemment un grand moment pour lui : "J’ai beaucoup d’émotions positives en étant ici, j’ai fait deux podiums ici, mon premier en Formule 1 et un plus récemment, il y a deux ans. Et il y aura des conditions pluvieuses, avec de la pluie dimanche, donc il y a de quoi être impatient."

Interrogé sur le niveau d’Alpine en cette deuxième partie de saison, Gasly reconnait qu’il y a encore des choses à améliorer mais pense que la structure d’Enstone fait les choses bien pour y parvenir et se rapprocher des meilleurs.

"Nous savons sur quoi nous devons progresser, nous savons ce que nous avons dans les tuyaux, la question est de savoir si ce sera suffisant et on ne le saura pas avant le début de la saison prochaine."

"Mais je ressens une bonne dynamique en matière de management et de personnel technique dans l’équipe, on a de bonnes personnes à la tête de l’équipe. On a vu à Mexico qu’on est proches, on était à six dixièmes de la pole, à trois dixièmes de la McLaren. Je pense qu’on peut réduire l’écart pour espérer être dans la lutte quelques fois par saison."

Il a aussi révélé avoir subi un contrôle antidopage ce matin qui a interrompu sa nuit : "J’ai été réveillé à 6 heures pour un contrôle antidopage ce matin, donc je ne suis pas de très bonne humeur. C’était une mauvaise nuit, mais j’adore cet endroit."