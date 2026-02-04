Pourquoi Steiner pense que quitter Red Bull en F1 a été ’une chance’ pour lui

Entre sa période chez Jaguar et son retour en Formule 1 quand il a fondé Haas F1, Günther Steiner a été un membre important de Red Bull. D’abord conservé quand Ford a vendu l’équipe, il est resté à Milton Keynes avant de quitter l’équipe pour rejoindre le projet de Red Bull en NASCAR.

Malgré le fait qu’il n’ait pas gardé une place dans la structure devenue championne du monde en 2010, l’Italien n’a aucun regret, car il a pu faire carrière outre-Atlantique et a apprécié cette partie de sa carrière, en plus d’avoir eu la possibilité de lancer sa propre entreprise.

"Pour moi, cela a parfaitement fonctionné" a-t-il déclaré à FanAmp. "Il y avait trop de monde, et avec le recul, je pense que j’ai eu de la chance de partir, car cela m’a ouvert les portes des États-Unis. Quand j’étais plus jeune, j’ai toujours voulu vivre aux États-Unis, mais je n’ai jamais pu le faire car il fallait un visa de travail, et cela m’a ouvert cette voie."

"Une fois que j’étais ici, vous ne pouviez plus vous débarrasser de moi ! J’ai créé ma propre entreprise, une société composite. Aujourd’hui, nous employons 300 personnes, ce qui en fait une entreprise plutôt prospère. Cela m’a ensuite donné l’opportunité de créer une écurie de F1."

"Si j’avais fait la même chose en Europe, je n’aurais pas réussi, car je n’aurais pas trouvé d’investisseur. Et si j’avais essayé de trouver un investisseur américain en dehors de l’Europe, je ne pense pas qu’il aurait accepté de s’associer avec moi, car c’est trop loin, c’est trop éloigné dans le monde."

"Et j’avais besoin d’apprendre la culture américaine, de trouver quelqu’un qui parle la même langue, car si je parle de culture européenne à un homme d’affaires américain, il ne fera pas affaire avec moi. Et pour moi, quitter Red Bull a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie."

Une fois qu’il a trouvé Gene Haas pour lancer son projet d’équipe américaine en Formule 1, travaillé depuis 2011, il a dû convaincre Stefano Domenicali, alors PDG de Ferrari, de le soutenir, et Bernie Ecclestone d’accepter une nouvelle équipe en Formule 1 : "Le plus difficile a été de convaincre Bernie Ecclestone d’y croire."

"Comme beaucoup de gens essayaient de créer une écurie, il se disait en quelque sorte ’encore quelqu’un qui veut créer une écurie’. Une écurie avait échoué, plusieurs autres étaient en difficulté, et il se disait ’je ne veux pas de ces gens autour de moi’. Bernie était assez direct, et j’ai dû le convaincre que c’était en fait un projet solide."

"Finalement, c’est devenu le plus solide de tous, car Haas était la seule équipe qui restait de cette époque, qui était nouvelle. Le plus difficile a donc été de le convaincre. Mais sans l’aide d’amis comme Niki Lauda et Stefano, Bernie ne m’aurait pas dit oui."

Steiner se souvient des démarches qu’il a dû faire pour réussir à convaincre tout le paysage de la Formule 1 : "C’est à ce moment-là que Niki a dit ’si Günther le fait, tout ira bien’. Il a demandé à Stefano, qui a répondu que tout allait bien."

"À l’époque, Jean Todt était président de la FIA. Il me connaissait depuis l’époque de Red Bull et croyait en mes capacités, car c’était davantage une question de confiance en soi. C’est alors qu’il a vu que Gene Haas avait investi suffisamment d’argent et que j’étais capable de le faire. C’est ce qui a fait pencher la balance."

"Mais sans l’aide de Niki, Stefano et Jean Todt, Bernie n’aurait pas donné son accord. Une autre personne qui m’a beaucoup soutenu était Charlie Whiting, le directeur technique de la FIA à l’époque, qui est malheureusement décédé il y a quelques années."

Interrogé sur de possibles regrets de ne pas avoir acheté des parts de l’équipe, il explique ne pas avoir eu les fonds au moment où il aurait pu le faire, et il n’a donc pas pu s’en porter acquéreur.

Mais compte tenu de la valorisation améliorée de Haas entre 2016 et 2023, Steiner pense que son travail a été sous-estimé : "Mais si j’avais su que les équipes vaudraient, en l’espace de cinq ans, des milliards de dollars, vous vous seriez évidemment donné plus de valeur."