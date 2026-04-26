Après Horner, Mekies a-t-il vraiment redéfini le leadership chez Red Bull ?

Nommé à la tête de Red Bull après le départ de Christian Horner, Laurent Mekies a tenu à marquer une distinction mesurée entre sa vision du management et celle de son prédécesseur, tout en rendant un hommage appuyé au travail accompli par ce dernier à Milton Keynes.

Invité du podcast Beyond the Grid, le dirigeant français s’est montré prudent lorsqu’il s’est agi de comparer les styles de leadership, préférant replacer le débat dans un contexte plus large et souligner l’héritage laissé par Horner.

"D’abord, il faut rendre un immense crédit à Christian Horner ; ses résultats parlent d’eux-mêmes. Ils ont été historiques. Christian a dirigé cette équipe et l’a fait grandir, donc chapeau pour ce qui a été accompli," a déclaré Mekies.

Plutôt que d’opposer deux approches, le patron de l’écurie autrichienne a relativisé l’importance du style de management en lui-même, estimant que les différences observées dans le paddock, et même au-delà du sport automobile, n’étaient pas déterminantes.

"Je ne pense pas que le style de leadership soit important. On peut trouver, tout au long de la voie des stands et dans n’importe quelle entreprise, des styles de leadership très différents," a-t-il expliqué.

"Je pense que ce qui compte, c’est qu’en tant que leader, vous preniez soin de vos équipes, que vous les placiez au cœur du projet et que vous leur donniez l’environnement nécessaire pour exprimer leur talent. C’est cela qui compte."

Et de conclure en relativisant encore davantage la question du style au profit du verdict du terrain.

"La manière dont vous le faites, le style que vous adoptez, cela n’a finalement pas tant d’importance... seuls les résultats parleront."