Herta en route vers la F1 : ’ça va être super spécial’

Colton Herta va franchir une nouvelle étape dans sa quête d’accession à la Formule 1. Le pilote américain participera prochainement à plusieurs séances d’Essais Libres 1 avec Cadillac F1, une opportunité qu’il attend avec impatience.

L’équipe américaine a récemment confirmé son programme, avec quatre apparitions prévues en EL1 pour le pilote de 26 ans, à commencer par le rendez-vous de Barcelone. Désormais engagé comme pilote d’essais chez Cadillac, mais pas de réserve, faute de super-licence, en parallèle de la Formule 2, Herta poursuit clairement son objectif : accéder à la grille de la discipline reine.

Interrogé sur son enthousiasme dans le podcast F1 Beyond The Grid, il ne cache pas son excitation.

"Énormément. Cela a toujours été mon objectif de faire cela, et la F2, c’est pour me préparer du mieux possible à devenir pilote de Formule 1, avec Cadillac en tête."

"Donc c’est cool de voir que tout cela se met en place. Mon premier contact avec la voiture à Barcelone va être super spécial. C’est un circuit que beaucoup de pilotes connaissent très bien."

Le Circuit de Barcelone n’est en effet pas inconnu pour Herta, même s’il n’y a plus roulé depuis plusieurs années.

"Pendant longtemps, la majorité des essais hivernaux en Formule 1 se déroulaient en Espagne ou au Portugal. Et quand c’est en Espagne, c’est généralement à Barcelone. Mais on ne vous dit pas que, quand c’est moins cher de rouler en F4, en F3, et même en F2, quasiment tous vos essais se passent à Barcelone, 80 % pendant l’hiver."

"C’est donc un circuit que je connais un peu. Cela dit, je n’y suis pas retourné depuis 2016, donc il y a dix ans, mais la piste n’a pas beaucoup changé."

Le pilote américain se montre également détendu face aux évolutions récentes du tracé, redevenu plus rapide avec la suppression de la dernière chicane et le retour de deux virages très rapides pour conclure la boucle.

"Les deux derniers virages, je prends. Il y a beaucoup d’endroits où je ne suis jamais allé et où je dois apprendre 20 virages. Donc si je dois en réapprendre deux, ça me va très bien."

"Certains profils de vibreurs ont changé, tout comme certaines aspérités ou bosses de la piste, mais globalement, c’est un circuit sur lequel je serai assez à l’aise, je pense."

"J’ai vraiment hâte. Je suis super excité. Ça va être vraiment génial."