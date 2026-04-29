Tempête orageuse sur Miami : la F1 face à un dimanche imprévisible

À deux jours du retour en piste de la Formule 1, le Grand Prix de Miami pourrait être fortement perturbé par des conditions météorologiques instables, avec un risque croissant d’orages violents pour la course dominicale.

Selon les prévisions établies ce mercredi matin, de fortes cellules orageuses sont attendues au-dessus de la ville dès la matinée de dimanche, avant le départ prévu à 16h (22h en France) pour la quatrième manche de la saison. Ces perturbations devraient persister tout au long de l’après-midi, se déplaçant du nord-ouest vers le sud-est, avant de poursuivre leur trajectoire vers Cuba et les Bahamas, puis l’océan Atlantique.

Ce système météorologique, né plus tôt dans la semaine dans les Rocheuses, près de Denver dans le Colorado, doit traverser plusieurs États du sud des États-Unis. Il est ainsi attendu au-dessus de l’Alabama, de la Louisiane et du Mississippi entre vendredi et samedi, avant de franchir la Floride dans la nuit de samedi à dimanche, pour finalement atteindre Miami au moment de la course, longue de 57 tours.

Ce n’est pas la première fois que la météo menace le rendez-vous floridien. En 2025, la course Sprint avait déjà été perturbée par des orages, entraînant un départ retardé sous drapeau rouge. Lors de cet épisode, Charles Leclerc avait même été piégé avant le départ, victime d’un aquaplaning lors de son tour de mise en grille (photo ci-dessous).

Une fois la pluie dissipée, la piste avait toutefois rapidement séché, permettant aux pilotes de repasser en pneus slicks avant la fin de l’épreuve.

En revanche, le reste du week-end devrait se dérouler dans des conditions bien plus clémentes. Les séances d’essais libres, les qualifications Sprint, la course Sprint et les qualifications principales ne devraient pas être affectées par la pluie, avec des températures attendues entre 30 et 35°C.

Dans ce contexte, la gestion des conditions changeantes pourrait jouer un rôle clé dimanche, entre risques d’interruptions, stratégie pneumatique et visibilité réduite, autant de facteurs susceptibles de rebattre les cartes dans une course qui s’annonce déjà imprévisible.

Nous ferons, comme d’habitude, un point complet sur la météo attendue pour les trois jours de Miami demain jeudi, avant le début de la journée médias, avec des prévisions encore plus précises notamment pour dimanche.