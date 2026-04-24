Pourquoi Haas F1 mise sur des évolutions dès ’le début d’année’

Haas F1 a pour objectif de concentrer ses évolutions en début de saison afin d’améliorer ses performances le plus tôt possible, et ce malgré la présence de courses Sprint après la pause d’avril, qui limitent le temps de roulage.

Haas avait repoussé son plan d’évolution tardivement dans la saison 2025, mais adopte une approche différente cette année. Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie automobile, explique que l’accent est mis sur l’utilisation d’une plus grande partie du budget de développement dès que possible.

"Nous sommes actuellement en train de passer en revue le processus, d’examiner notre prochaine évolution et la manière de l’introduire" a déclaré Nidd. "Et je dirais que la complication vient vraiment maintenant... il s’agit d’équilibrer le budget par rapport au fait de charger au maximum ce que nous avons cette année dès le début."

"Ainsi, alors que nous sommes dans une position où la performance de la voiture est encore assez immature, dirons-nous, et qu’il y a beaucoup de gains faciles à obtenir, notre décision a été d’en faire le plus possible dès le départ. Nous poussons au maximum pour apporter le plus d’éléments possible à la voiture très tôt."

"C’est toujours un équilibre car, bien sûr, plus vous attendez, plus vous obtenez généralement de performance pour cette mise à jour. Cela signifie que vous finissez par imposer des objectifs très, très stricts à votre bureau d’études, puis sur les dates de fabrication pour que les pièces soient disponibles en stock."

"Ensuite, il y a le simple fait de la logistique, du transport vers le circuit et du fait d’avoir suffisamment de pièces pour rouler en toute sécurité, afin de pouvoir remplacer des éléments si nécessaire sur place."

"Ce sont des pressions similaires à celles de l’année dernière, mais cela vous oblige peut-être à anticiper, à apporter plus de performance sur la voiture et à pousser pour introduire des choses lors des premières courses."

Pour les équipes, amener des nouvelles pièces dans un week-end où le temps d’essais libres est divisé par trois est un vrai casse-tête : "Ce n’est pas très amusant d’essayer d’introduire une mise à jour lors d’un week-end de Sprint."

"Je pense que la plupart des équipes sont passées par là à un moment donné, mais cela met beaucoup de pression et introduit également pas mal de risques sur deux plans. Tout d’abord, lorsque vous introduisez une mise à jour, par nature, vous n’avez pas un jeu complet de toutes les pièces."

"Généralement, vous transportez moins de pièces de rechange. Lors d’un événement Sprint, cela signifie que vous avez doublé vos chances que des éléments ne soient pas disponibles quand vous en avez besoin sous le régime du parc fermé ou quelque chose de ce genre."

"Ensuite, il y a tout simplement moins de temps. Il y a moins de temps pour évaluer une voiture lors des EL1. S’il s’agit d’une mise à jour majeure, vous pourriez ne pas avoir la possibilité de l’installer pour votre séance de qualification Sprint."

"Vous pourriez choisir de le faire après la course Sprint sur une seule voiture. Même cela représente un risque en soi car, concrètement, deux courses sur le week-end doublent vos chances d’endommager certaines pièces."

"C’est un facteur important pour les courses à venir, mais il faut mettre cela en balance avec le fait que les packages d’évolution à ce moment de l’année ont tendance à offrir des gains plus importants que ce que nous avons l’habitude de voir."

"Plus vous anticipez, plus vous avez de chances de concrétiser ce gain, et c’est crucial. Vous ne faites qu’équilibrer le risque par rapport au fait de saisir cette performance dès que vous le pouvez."

"Évidemment, pour une course comme Monaco, si vous introduisez un package d’évolution, l’effet a tendance à être moindre car l’impact aérodynamique est plus faible et le circuit est plus étroit. Monaco, c’est avant tout mettre la voiture sur la piste et rouler."