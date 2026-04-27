Red Bull a trouvé le remplaçant de Lambiase chez Ferrari, un transfert accéléré en vue

L’ancien directeur de Haas F1, Gunther Steiner, estime lui aussi que Gianpiero Lambiase pourrait quitter plus tôt que prévu Red Bull Racing pour rejoindre McLaren... d’autant plus que l’équipe autrichienne a déjà trouvé son remplaçant, en provenance de Ferrari !

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que l’ingénieur de course de longue date de Max Verstappen rejoindrait McLaren en 2028, à l’expiration de son contrat actuel avec Red Bull. Dans sa future fonction de directeur des opérations piste (chief racing officer), Lambiase sera directement rattaché au directeur d’écurie Andrea Stella, qu’il assistera dans ses responsabilités.

Et Helmut Marko vient de souligner qu’un remplaçant était déjà trouvé. L’ancien conseiller de Red Bull était encore en poste lorsque Lambiase a communiqué sa décision à Red Bull.

Pour Marko, les personnels les plus performants attirent inévitablement l’attention des écuries rivales, notant que la notoriété de Lambiase a considérablement augmenté grâce à sa collaboration avec Verstappen. Il a également révélé que Red Bull avait déjà entamé des démarches pour faire venir son remplaçant et que ce dernier a été trouvé chez Ferrari.

"Les personnes qui réussissent sont toujours débauchées. Lambiase a bénéficié d’une forte médiatisation grâce à Max. C’est pourquoi un remplaçant a été recruté chez Ferrari," lance aujourd’hui Marko, laissant entendre que Red Bull n’avait pas été pris au dépourvu par cette nouvelle.

Pour Steiner, le calendrier du transfert pourrait donc bien être avancé.

"S’ils ont bien trouvé le remplaçant, je pense qu’il va quitter Red Bull assez rapidement, et pourrait même commencer plus tôt chez McLaren, car ils ne vont pas le garder en poste, et évidemment il y a aussi un facteur de motivation," a-t-il expliqué dans le podcast Drive to Wynn.

L’Italo-Américain souligne la difficulté de rester pleinement engagé lorsqu’un départ est déjà acté.

"Quand vous savez que vous allez ailleurs, c’est toujours difficile. Évidemment, vous voulez faire du bon travail, mais votre cœur est-il à 100 % ? Peut-être seulement à 99 %."

"Parfois, cela ne suffit pas en Formule 1, surtout dans la position où ils se trouvent actuellement, donc ils trouveront la meilleure solution pour eux, puis décideront quoi faire avec GP."

Lambiase deviendrait ainsi la troisième recrue majeure à quitter Red Bull pour McLaren, après l’ancien directeur technique adjoint Rob Marshall et l’ex-responsable de la stratégie Will Courtenay.

Steiner a salué la stratégie de McLaren, qu’il juge particulièrement efficace pour renforcer une structure déjà championne du monde.

"McLaren pense à long terme et c’est très intelligent, parce que Will Courtenay vient aussi de Red Bull, c’est quelqu’un de très compétent et ils disposent d’un groupe d’individus très solide."

"Ce sont des gens expérimentés qu’ils recrutent, mais encore suffisamment jeunes pour avoir la motivation de le faire. Ce ne sont pas des personnes en fin de carrière, non, ils veulent encore courir et gagner, donc c’est très, très intelligent."

Steiner rappelle que le succès sportif reste le principal moteur d’attractivité.

"Mais encore une fois, comme je l’ai dit avant, McLaren a gagné ces deux dernières années et, quand vous avez du succès, l’endroit où vous voulez travailler, c’est l’équipe qui gagne, et c’est ainsi que vous attirez ces grands talents. C’est là qu’ils veulent être à l’avenir."

Dans ce contexte, il apparaît logique pour les ingénieurs de viser les structures les plus performantes.

"Vous voyez que votre propre équipe n’est plus dominante, où voulez-vous aller ? Dans la meilleure équipe si vous en avez l’opportunité. Ils ne sont pas allés dans une petite équipe, ils sont allés dans l’équipe qui a été la meilleure ces deux dernières années."

Steiner estime qu’il s’agit simplement d’un cycle naturel, Red Bull ayant atteint le sommet de la F1 avant d’entamer une nouvelle aventure en tant que fournisseur de moteurs.

"Comme vous le savez en Formule 1, tout est cyclique. Tout finit par revenir. Et je pense qu’un cycle est en train de se produire. Red Bull a été si performante pendant si longtemps, et certains aspirent à du nouveau. Certains estiment que leur valeur est à son maximum actuellement."

"Red Bull, pour le moment, est toujours performante, elle est toujours troisième ou quatrième. Je dirais la quatrième meilleure équipe. Ce n’est donc pas mal, mais elle ne gagne plus tout."

"Et évidemment, la valeur de ces personnes réside dans la victoire ou dans les bons résultats. Si ces personnes ne partent pas maintenant, peut-être devront-elles attendre que Red Bull retrouve le chemin de la victoire."

"Je pense que si quelqu’un commence à faire ça, beaucoup de gens suivent. Et à chaque fois, l’équipe s’affaiblit, régresse, et de plus en plus de gens partent. Mais je crois que c’est comme ça. Ça arrive dans la vie : rien n’est éternel. Toutes les bonnes choses ont une fin."