Ferrari annonce l’arrivée d’un nouveau Français, en charge de la performance en piste

Ferrari poursuit sa réorganisation technique en vue de la nouvelle saison de Formule 1 et du prochain cycle réglementaire. La Scuderia a officialisé l’arrivée de Guillaume Dezoteux, en provenance de Racing Bulls, un renfort d’envergure pour une équipe déterminée à tourner la page d’un exercice 2025 particulièrement décevant.

Dezoteux (en photo ci-dessous) a été nommé nouveau responsable des opérations performance chez Ferrari, renforçant ainsi la structure technique de l’équipe, dirigée par son compatriote Loïc Serra en tant que directeur technique. Frédéric Vasseur continue donc de piocher de l’autre côté des Alpes !

Aux côtés du directeur sportif Diego Ioverno, Matteo Togninalli dirige les opérations de Ferrari le week-end de course en tant que responsable de l’ingénierie en bord de piste, auquel Dezoteux sera rattaché.

Quatrième du championnat constructeurs la saison passée, sans la moindre victoire, Ferrari mise désormais sur sa SF-26 pour relancer une dynamique sportive en berne. Charles Leclerc et Lewis Hamilton auront la lourde tâche de ramener l’écurie italienne aux avant-postes, dans un contexte de changements profonds, aussi bien techniques qu’organisationnels.

L’arrivée de Dezoteux intervient alors que Ferrari cherche également à stabiliser son fonctionnement côté piste. Lewis Hamilton attend toujours l’attribution définitive de son nouvel ingénieur de course, après la décision de l’équipe de repositionner Riccardo Adami à la tête des programmes TPC (Testing of Previous Cars) et de la Ferrari Driver Academy. Lors des essais privés organisés à huis clos en Espagne la semaine dernière, le Britannique a ainsi travaillé avec Bryan Bozzi, habituellement ingénieur de Leclerc, une solution provisoire.

Un profil expérimenté en provenance de Faenza

C’est en coulisses que Ferrari a donc accéléré, avec le transfert de Dezoteux de Faenza à Maranello. Le Français n’est pas un inconnu dans le paddock : il a passé près de 20 ans au sein de la famille Red Bull, en partie chez Red Bull Racing, mais il a accompagné l’essentiel de l’histoire de l’écurie satellite, devenue successivement Toro Rosso, AlphaTauri puis Racing Bulls.

Plus récemment, Dezoteux occupait le poste stratégique de Directeur de la Performance, un rôle clé dans l’exploitation globale de la monoplace. Chez Ferrari, il intégrera l’équipe technique élargie dirigée par Serra dans un rôle qui sera donc très similaire.

C’est sur LinkedIn que Guillaume Dezoteux a confirmé son départ, avec un message empreint d’émotion.

"Aujourd’hui marque la fin de mon aventure de 18 ans avec la famille Red Bull - quelle aventure ! Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’équipe, et je lui souhaite le meilleur pour la saison à venir avec la nouvelle voiture et le tout nouveau groupe propulseur."

Ferrari a, de son côté, confirmé par la voix d’un porte-parole que Dezoteux a officiellement commencé son travail avec la Scuderia cette semaine, marquant une nouvelle étape dans la refonte technique engagée par Maranello.

Alors que la SF-26 doit incarner le renouveau après une saison sans éclat, ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer l’expertise interne pour mieux exploiter la voiture en piste, dans un championnat où le moindre détail peut faire basculer la hiérarchie.