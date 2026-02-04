Les pilotes et les équipes doivent éviter une ’erreur’ coûteuse avec les F1 2026

La gestion de l’énergie des nouvelles monoplaces de Formule 1 sera cruciale cette année et lors des saisons suivantes. On savait déjà cela, puisque le moteur comportera 50 % d’énergie électrique, mais Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, a révélé l’étendue de l’importance de cette phase de déploiement.

Selon lui, un pilote qui ne déploiera pas au bon moment l’énergie maximale de son moteur, que ce soit trop tard dans une ligne droite ou, au contraire, trop tôt, pourra en payer le prix, et toute erreur coûtera cher en performance.

"Si ce n’était qu’un dixième, je serais content" a répondu Komatsu au sujet des conséquences d’une erreur de déploiement. "Honnêtement, je ne pense pas qu’on puisse séparer les pilotes et les ingénieurs dans ce cas précis."

"Mais c’est à la fois le bon et le mauvais côté des défis posés par cette nouvelle réglementation : les pilotes et les ingénieurs doivent vraiment travailler ensemble de manière beaucoup plus intégrée qu’auparavant afin de développer la voiture."

"En termes de visibilité pour les fans, je pense qu’ils verront immédiatement si quelqu’un ne déploie pas correctement, par exemple en ouvrant son tour de qualification dans la ligne droite des stands jusqu’au virage 1, ils se rendront compte tout de suite qu’il ne l’a pas fait correctement."

"Je pense donc que cela sera très visible, surtout au début. Je suis sûr que vous verrez à Bahreïn, lorsque vous verrez les gens faire des simulations de qualification, à quel point tout le monde le fait de manière cohérente."

"Je n’ai pas eu le temps d’analyser en détail les données GPS de tout le monde. Peut-être que Mercedes n’a pas cette incohérence, mais la récolte dépend beaucoup des conditions, du pilotage, et le logiciel doit fonctionner très bien pour garantir la robustesse, si vous voulez."

"Il y a donc plus de vulnérabilité en début de saison. Je pense que si quelque chose ne va pas, cela sera assez évident, car nous ne parlons pas de dixièmes. Vous pouvez perdre une demi-seconde, six dixièmes, sept dixièmes, très, très facilement. C’est ce qui fait peur."

L’équation de ces nouvelles Formule 1 est pour l’instant déficitaire en termes de puissance récupérée : "Le problème principal, c’est évidemment que nous essayons d’utiliser et de déployer énormément d’énergie électrique, mais ce que nous pouvons récolter, ce que nous pouvons récupérer, n’est vraiment pas suffisant."

"C’est aussi simple que cela. Il faut donc vraiment bien récupérer l’énergie et ne pas gaspiller celle que l’on a récupérée afin de pouvoir la déployer correctement. Si vous gaspillez de l’énergie lors d’un tour de sortie ou même pendant la course, dans certaines parties du circuit, vous n’avez plus d’énergie à déployer."

"Tout le monde se trouve donc dans une situation très difficile pour tirer le meilleur parti de l’énergie limitée qu’il est possible de récupérer. C’est la plus grande différence par rapport aux années précédentes : le prix à payer en cas d’erreur est énorme."

Pour illustrer à quel point il est facile de commettre des erreurs, un pilote qui accélère trop fort dans une section du circuit en subira les conséquences plus loin dans le tour : "Au-delà d’un certain pourcentage de notre accélération, il n’y a pas d’autre choix que de recourir à l’énergie électrique. Alors, voulez-vous dépasser ce seuil ?"

"Par exemple, dans la section lente du château à Bakou, il est inutile de recourir à l’énergie électrique entre les virages, car cela n’aura aucun effet sur la vitesse en ligne droite et risque même de réduire la traction, n’est-ce pas ? Vous ne voulez donc vraiment pas utiliser cette énergie électrique à un certain point du circuit."

"Mais si vous le faites accidentellement, en appuyant un peu trop sur l’accélérateur, puis en utilisant le MGU-K, ou si le MGU-K engage le turbo, alors, lorsque vous arrivez sur la ligne droite principale, vous ne disposez plus de l’énergie électrique nécessaire, n’est-ce pas ? Vous payez alors le prix fort."

"Pour préparer le tour de qualification à Barcelone, la manière dont vous négociez les deux derniers virages est très, très importante. Si vous ne sortez pas assez vite du virage 14 à Barcelone, vous n’aurez pas assez de vitesse lorsque vous arriverez à la ligne de départ/d’arrivée. Votre qualification est alors déjà compromise."

"Mais si vous essayez d’augmenter la vitesse et que vous accélérez trop, vous déployez à nouveau vers la fin du tour de sortie, ce qui vous fait gaspiller la batterie pendant le tour chronométré. Il y a donc un conflit très clair entre ce que le pilote doit accomplir et ce que le système doit accomplir, il faut donc trouver le bon équilibre."

Déterminer la meilleure façon de récupérer et d’utiliser l’énergie sur un circuit donné sera donc une tâche supplémentaire pour le pilote et l’équipe à leur arrivée sur les circuits, et Komatsu a déclaré que l’ampleur du défi variera selon les pistes.

"Je ne peux pas parler pour les autres utilisateurs de moteur, mais dans notre cas, Barcelone était certainement l’un des circuits les plus difficiles, simplement en raison de son tracé et de la configuration du dernier virage. Je pense que Bahreïn sera un peu plus facile. Cela dit, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour être vraiment mieux préparés."

"Au moins lors des premières courses, je pense que vous verrez apparaître certains problèmes, non pas des problèmes liés à des pannes de voiture ou autres, mais plutôt des problèmes liés à une utilisation non optimale de votre déploiement lors des qualifications ou pendant la course."

"Nous avons encore deux essais à faire, et lors du premier essai à Bahreïn, je pense que nous devrons vraiment nous concentrer sur ces procédures afin de garantir une certaine cohérence."

"Mais même si nous arrivons à Bahreïn avec une grande confiance en notre constance, etc., nous nous rendrons ensuite à Melbourne dans des conditions complètement différentes. Ce sera un autre défi de taille. Je pense donc que l’apprentissage sera très difficile pour la plupart d’entre nous."

Komasu n’est pas surpris de voir le niveau de préparation de Mercedes et Ferrari, qui ont été les deux seules équipes à parcourir encore plus de kilomètres que Haas durant la semaine de shakedown de Barcelone.

"Vous connaissez des constructeurs comme Mercedes, comme Ferrari... vous vous souvenez à quel point Mercedes étai préparé pour la première ère hybride en 2014. Donc, en regardant la semaine de shakedown à Barcelone, le premier jour, la quantité de données, la vitesse à laquelle ils roulent, je pense qu’ils ont très bien fait leur travail."

"Ce n’est une surprise pour aucun d’entre nous, n’est-ce pas ? Et c’est la même chose pour Ferrari. Ferrari s’est très bien développée, donc je suis sûr que les équipes de fabrication ont une connaissance approfondie du sujet par rapport aux équipes clientes comme nous."

"C’est donc un défi. Cela dit, Ferrari a été, au cours des dix dernières années, très coopérative et a établi une très bonne collaboration. Nous travaillons donc ensemble, en particulier dans le domaine de la gestion de l’énergie."

"Toutes les connaissances acquises par les ingénieurs sur le groupe motopropulseur Ferrari, dans le domaine de l’énergie, reviennent à Ferrari, n’est-ce pas ? Au sein d’un département concerné, je suis sûr que nous développons les procédures ensemble, mais je ne dirais pas que les règles du jeu sont équitables."

"Bien sûr, les équipes qui disposent de ressources plus importantes, d’une plus grande expérience, les équipes habituées à gérer des équipes de Formule E, par exemple, auront un avantage, mais c’est ainsi qu’elles font leur travail, n’est-ce pas ? Je ne me plains donc pas du tout, mais disons que cela va être un énorme défi pour nous."