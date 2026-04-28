Hadjar raconte le ’soulagement’ qu’il a ressenti quand Red Bull l’a soutenu

Isack Hadjar a révélé comment lui et ses parents ont réagi à son premier contrat avec Red Bull en 2021. S’il est officiellement devenu pilote junior de Red Bull au début de 2022, les conversations avec son ancien conseiller Helmut Marko aient commencé l’année précédente.

Le parcours de Hadjar en formules de promotion n’a pas été facile, et il se souvient encore de ce que lui et ses parents ont ressenti lorsque la première offre a été mise sur la table, alors qu’il cherchait à progresser vers la F1.

"C’était une période de ma carrière où j’étais incertain. Je n’avais pas de trajectoire claire, ce que j’allais faire. Même financer toute l’année était difficile, donc nous ne savions même pas si nous pourrions terminer l’année. C’était gênant" raconte Hadjar.

"Donc, obtenir ce soulagement après que Red Bull m’a signé, c’est quelque chose qu’ils ont mis du temps à accepter. Même quand j’avais le casque Red Bull et les couleurs, je ne pouvais pas vraiment y croire."

Les conversations avec Red Bull ont commencé pour lui immédiatement après sa victoire en FRECA à Monaco, en 2021. C’est là qu’il a rencontré pour la première fois Marko. L’Autrichien a adopté une approche que Hadjar qualifie de très directe.

"Helmut, tout de suite, le jour où j’ai gagné à Monaco en FRECA, j’ai eu une réunion avec lui ce soir-là, et j’étais évidemment très impressionné. Pour moi, la Formule 1 n’a jamais été inatteignable, c’est toujours ce que je voulais faire, mais ça reste le summum."

"Et rencontrer ces gens pour de vrai, avoir une discussion avec lui, il était du genre ’ouais, je vais t’envoyer un contrat. Tu signes ou tu ne signes pas, d’accord ?’ C’était très direct. C’était très impressionnant, mais surtout, c’était un soulagement."

Après avoir impressionné lors de sa première saison en F1, le Français a obtenu une promotion pour devenir le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, ce qui n’était que le début d’un plus grand défi.

"Signer est une première étape. C’est une grande étape. Mais ensuite, tu te dis ’OK, maintenant je sais ce que j’ai devant moi. Maintenant, j’ai un chemin. J’ai une trajectoire. Je sais qu’il s’agit de livrer maintenant. Et les chances sont faibles que tu y arrives, mais il y a quand même une chance’"

"Et quand je repense aux dernières années, à ce que j’ai livré, à la pression que j’ai eue pour être assis là aujourd’hui, je dois dire que je me pince encore pour réaliser que je suis ici à travailler dans l’une des plus grandes équipes sur la grille, c’est bizarre."

En discutant de la façon dont il gère la pression d’être dans une équipe de pointe, le pilote de 21 ans explique qu’il n’a jamais considéré qu’il n’avait pas la pression, et s’est toujours habitué à piloter dans ces conditions.

"Cela vient de l’entraînement. Je dirais que depuis le karting, je n’ai jamais eu un moment où je pensais ’OK, cette année j’ai une équipe dominante, ça va être facile, je vais aller dans les catégories supérieures facilement’. C’est toujours une pression constante, et j’ai toujours dû prouver quelque chose."