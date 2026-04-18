Pourquoi les équipes clientes auront encore plus de travail à Miami

Les équipes de Formule 1 s’apprêtent à faire face à un casse-tête majeur lors du Grand Prix de Miami si des changements au règlement des unités de puissance venaient à entrer en vigueur. Des ajustements potentiels ont été discutés pendant la pause suivant la dernière course au Japon, certains étant attendus pour être approuvés et introduits immédiatement.

La complication réside dans le fait que Miami est un week-end de Sprint, où l’unique séance d’essais libres du vendredi est immédiatement suivie par les qualifications pour le Sprint. Le tout sur un circuit particulièrement difficile en matière de gestion de l’énergie.

Dès lors, la modification du règlement, si elle se produit, donnera encore plus de travail aux équipes, et en particulier aux teams clients, qui seront obligés de travailler encore plus durement.

"Avec les changements concernant la gestion de l’énergie, c’est un domaine davantage géré par notre partenaire moteur, qui élaborera une stratégie en conséquence" a déclaré Hoagy Nidd, directeur de l’ingénierie véhicule chez Haas F1.

"Ils devront évidemment introduire leurs modifications logicielles. Je pense que certaines des dates limites de soumission des logiciels avant l’événement ont été légèrement repoussées, ce qui aidera tous les motoristes à rédiger et déployer le code, et leur donnera une chance de le tester réellement."

"Une fois cette phase passée, cela se répercutera sur nous sous forme de travail supplémentaire. Nous devons consacrer un peu plus de temps à comprendre ce que signifient ces changements, comment ils affecteront la performance de notre voiture et où nous devons cibler nos efforts pour nous adapter."

Nidd a souligné qu’il est inévitable que les équipes doivent prioriser le travail sur la gestion de l’énergie lors de l’unique séance d’essais à Miami : "Ce n’est pas énorme, mais cela déplace légèrement les priorités une fois sur place."

"Vous verrez probablement les équipes faire des choses légèrement différentes lors de cette séance d’EL1 par rapport à d’habitude. Normalement, en EL1, vous sortez en piste et essayez de régler la voiture au mieux dès les premiers tours. Vous vous concentrez sur des éléments comme les pneus, des réglages de base, etc."

"À Miami, parallèlement, nous devrons sortir pour tester réellement le logiciel et tenter d’aborder différents aspects de la stratégie durant les EL1, qu’il s’agisse de tester le boost, d’essayer de comprendre l’utilisation du mode dépassement ou de s’assurer que les procédures de départ sont correctes. Il y aura donc certainement des changements de priorités, probablement sur toute la grille."

Nidd a reconnu qu’il est toujours plus difficile pour les équipes clientes de s’adapter, étant donné que les écuries d’usine bénéficient d’un avantage net en termes de préparation et de simulation effectuées en amont.

"Évidemment, en tant qu’équipe cliente, vous êtes toujours le récepteur de cela. Auparavant, dans ma carrière, j’ai travaillé dans des équipes d’usine. J’ai été chez Mercedes pendant 11 ans. J’ai été chez Ferrari, côté unité de puissance. Et bien sûr, la nature même d’une équipe cliente est que vous devez vous contenter de ce que l’on vous donne."

"Nous avons la possibilité de faire des retours, mais nous ne serons jamais la priorité absolue. C’est simplement la réalité d’être une équipe cliente. Nous avons une opportunité de bien travailler avec nos partenaires motoristes, c’est l’une des meilleures relations que j’aie jamais vues en F1."

"Mais en fin de compte, vous devez savoir que vous devrez courir avec ce qu’on vous donne. Avec la complexité supplémentaire de la gestion de l’énergie cette année, au début de la saison, je pense que nous avons vu d’autres équipes clientes en F1 dire qu’elles avaient peut-être le sentiment de devoir se contenter de la performance donnée sur la voiture."

"Il est difficile de trop s’écarter de cela, car nous ne disposons pas de tous les faits, des chiffres et de la compréhension totale de la manière dont le logiciel va fonctionner exactement."

Nidd a précisé qu’en tant qu’équipe cliente, Haas a eu une influence limitée dans le débat sur les changements de règles potentiels, mené par les constructeurs, même si l’équipe travaille avec Ferrari.

"Nous n’avons pas été très impliqués, si ce n’est dans les discussions visant à préparer ce qui serait dit lors des réunions de cette semaine. Nous avons évidemment une relation de travail assez étroite avec Ferrari à ce sujet également. Nous devons donc nous assurer que ce que nous voulons s’aligne avec ce qu’ils veulent."

"C’est vraiment ainsi que nous avons procédé. Mais c’est un processus continu qui se déroule tout au long de l’année. Ce n’est pas quelque chose que nous avons poussé très fort depuis l’usine durant cette période particulière."