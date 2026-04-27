Haas F1 vise les points et un ’bon week-end’ à domicile à Miami

Haas F1 est prête à reprendre la saison après une pause d’un mois, par une course à domicile. En effet, l’équipe américaine va se produire pour la première fois de l’année devant le public des Etats-Unis, pour le Grand Prix de Miami qui se déroule ce week-end.

Esteban Ocon avait terminé à la 12e position en 2025, après avoir réussi à atteindre la Q3 lors des qualifications, tandis qu’Ollie Bearman avait accumulé une expérience précieuse lors de sa première visite au Miami International Autodrome en tant que pilote de Formule 1.

"Miami est probablement la première course de cette année où il va faire très chaud et humide, c’est donc un aspect que nous n’avons pas encore totalement appréhendé avec les nouvelles voitures. Évidemment, il s’agit d’un format Sprint, donc un apprentissage rapide sera nécessaire" a noté Ocon.

"Nous avons fait beaucoup de travail en simulateur au préalable pour essayer d’optimiser le déploiement de l’énergie, mais il y a des choses que l’on ne découvre qu’en Essais Libres si la séance se déroule sans accroc, ce sera donc notre objectif."

"La voiture s’est plutôt bien comportée lors des premiers rendez-vous, nous cherchons donc à passer un bon week-end et, je l’espère, à marquer des points pour l’équipe."

Bearman veut capitaliser sur le bon début de saison de Haas et continuer la bonne série de l’équipe, même s’il a abandonné après un accident au Japon : "Je suis très impatient de reprendre la compétition, la pause a été longue et Miami est un circuit amusant."

"Nous avons un week-end de Sprint, ce qui reste un défi de taille pour nous avec cette nouvelle réglementation. Nous découvrons de nouvelles choses à chaque séance, je suis donc excité à l’idée d’aller explorer les nuances et les défis de Miami. J’espère que nous pourrons poursuivre notre bon début d’année, tout le monde sera ressourcé et prêt à attaquer de nouveau."

Ayao Komatsu, le team principal a expliqué en quoi cette pause a été bénéfique, évidemment pour l’aspect technique des monoplaces, mais aussi sur le plan de la promotion commerciale et de la relation aux fans.

"Bien que le frisson de la compétition nous ait tous manqué, le temps passé loin des circuits depuis le Grand Prix du Japon a été bien utilisé à travers nos diverses opérations d’équipe. Nous avons profité de fantastiques opportunités d’engagement avec les fans et nos partenaires aux côtés des pilotes" a déclaré Komatsu.

"Des événements auxquels nous n’aurions normalement pas pu nous consacrer lors d’un début de saison classique. Voir le soutien qui existe pour l’équipe est incroyable, surtout au moment d’aborder notre première course à domicile de la saison aux États-Unis."

"Sur le plan technique, nous avons approfondi notre compréhension de la VF-26 après les trois premières courses, nous avons évidemment eu plus de temps pour analyser nos données et avons continué à chercher comment améliorer la fiabilité et, au final, la performance de notre voiture."

"Nous arrivons à Miami déterminés à capitaliser sur nos arrivées dans les points obtenues lors de chaque manche jusqu’à présent, mais nous pensons qu’il reste encore du potentiel à débloquer. Nous avions une bonne dynamique avant la pause, qui n’en a d’ailleurs pas vraiment été une en réalité."

"Enfin, c’est un week-end de Sprint, ce qui apporte toujours son lot de pression temporelle et de défis, mais c’est la même chose pour tout le monde. Le point positif est que nous sommes de retour en course, nous apprécions toujours notre séjour à Miami et nous avons hâte de commencer."