Pourquoi l’avance de McLaren F1 la met dans une situation ’délicate’

Toto Wolff pense que la situation de McLaren F1 face à la lutte entre ses deux pilotes serait plus aisée si l’équipe n’avait pas une large avance au championnat par équipes. Le directeur de Mercedes explique que cette situation permettrait à ses rivaux d’imposer des consignes qui, dans la situation actuelle, n’ont pas de sens.

"Cela augmente évidemment la complexité si le championnat des constructeurs est entre vos mains, parce que l’équipe peut toujours argumenter ’nous devons gagner le championnat des constructeurs’. Nous devons marquer ces points’. Mais dans ce cas, ils sont tellement en avance qu’il n’est même pas question de savoir s’ils vont gagner ce championnat. C’est donc une situation délicate" admet Wolff.

Interrogé sur les images de l’accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri à Montréal, l’Autrichien s’est amusé du fait qu’il a déjà vécu ça avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg : "J’ai vu le film avant ! J’étais là en tant qu’acteur. C’est difficile car c’est ce pour quoi les pilotes sont calibrés et conditionnés : gagner des championnats."

Wolff ne s’inquiète pas pour Andrea Stella, le directeur de McLaren : "Les personnages sont très différents de ce qu’ils étaient avec nous. Et c’est une question de bonne gestion que d’apprendre cela. Mais nous l’avons appris en le faisant et je suis sûr que ces gars-là sauront le faire."