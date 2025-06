Les statistiques après le Grand Prix du Canada

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

George Russell signe sa sixième pole en carrière – et sa première à deux reprises sur un même circuit, après celle déjà obtenue ici en 2024. La première ligne de départ est d’ailleurs identique à celle de l’an dernier.

Max Verstappen, 2ᵉ, enregistre sa cinquième première ligne cette saison. Il s’était imposé depuis cette position à Montréal l’an passé, mais pas cette saison donc.

Oscar Piastri, 3ᵉ, complète le trio de tête. Il n’a donc encore jamais gagné depuis la troisième place sur la grille – ses victoires sont venues depuis la pole, la 2ᵉ ou la 4ᵉ place.

Kimi Antonelli, 4ᵉ, égale quasiment sa meilleure qualification de la saison, n’ayant fait mieux qu’à Miami (3ᵉ).

Lewis Hamilton se classe 5ᵉ. Il égale ainsi son meilleur départ pour Ferrari – déjà atteint cette saison – et offre à la Scuderia sa meilleure position de départ à Montréal depuis 2022.

Fernando Alonso, 6ᵉ, s’élance pour la quatrième fois consécutive dans le top 6 à Montréal. C’est également son troisième départ dans les six premiers sur les quatre dernières courses. Les évolutions d’Aston Martin F1 fonctionnent bien, même très bien !

Lando Norris, 7e, s’était élancé d’une position qui avait déjà souri à deux vainqueurs à Montréal depuis 2000 – soit plus que les 3ᵉ, 4ᵉ ou 5ᵉ positions combinées. Mais lorsqu’il est parti au-delà de la sixième place, il n’est monté que deux fois sur le podium : à Imola en 2021, et au Qatar en 2023. La mauvaise série se poursuit donc.

Charles Leclerc, 8ᵉ, est devancé par Hamilton pour la deuxième course consécutive – une première cette saison.

Isack Hadjar, 9ᵉ, se retrouve pour la troisième fois en quatre Grands Prix à cette même position.

Franco Colapinto signe son meilleur départ avec Alpine : 11ᵉ, après une 16ᵉ place à Imola.

Ollie Bearman, 14ᵉ, devance Esteban Ocon pour la quatrième fois cette saison.

Gabriel Bortoleto sort dès la Q1, à seulement 0’’007 du passage en Q2. Il est désormais devancé par son coéquipier 6 fois contre 4 cette saison.

Carlos Sainz, éliminé en Q1, connaît ainsi deux sorties consécutives dès la première phase qualificative – une première depuis Abu Dhabi 2023.

Lance Stroll subit sa sixième élimination en Q1 en dix Grands Prix cette saison.

Liam Lawson, mal à l’aise tout le week-end, réalise sa pire qualification depuis son retour, égalant sa performance de Chine.

Pierre Gasly, dernier, place Alpine au rang de dernière écurie en qualifications pour la deuxième fois en trois courses, après la 20ᵉ place de Colapinto à Monaco.

À noter : seuls 0’’841 séparent l’ensemble du peloton en Q1 – à peine plus qu’à Barcelone où l’écart n’était que de 0’’834. Le plus faible écart reste cependant celui au Red Bull Ring, l’an dernier (0’798). Record battu au prochain Grand Prix ?

La course

Le Grand Prix du Canada s’était déjà conclu sous voiture de sécurité à deux reprises : en 1999 et en 2014, après le lourd crash entre Felipe Massa et Sergio Pérez.

George Russell devient le quatrième vainqueur différent cette saison. Il offre également à son écurie un cinquième succès à Montréal, le tout premier pour Mercedes sans Lewis Hamilton au volant.

Russell monte pour la cinquième fois de l’année sur le podium, soit une de plus que sur l’ensemble de la saison 2024. Il s’impose en partant de la première ligne, comme les huit précédents vainqueurs à Montréal.

Max Verstappen (2ᵉ) voit sa série de trois victoires consécutives au Canada s’interrompre, mais il réduit son retard au championnat sur Oscar Piastri, désormais limité à 43 points.

C’est la troisième fois que Russell et Verstappen terminent aux deux premières places, mais la première avec le Britannique devant (après Belgique 2021 et Pays-Bas 2022).

En terminant 3ᵉ, Kimi Antonelli décroche son tout premier podium en Formule 1 à 18 ans et 294 jours, devenant le troisième plus jeune pilote de l’histoire à y parvenir, derrière Verstappen et Stroll.

Il est aussi le premier Italien sur le podium depuis Jarno Trulli au Japon en 2009.

Cette performance permet à Mercedes de reprendre la 2ᵉ place au classement constructeurs, que Ferrari leur avait pourtant ravie à Barcelone.

Oscar Piastri échoue au pied du podium (4ᵉ), mettant fin à une impressionnante série de huit podiums consécutifs, à une unité du record de McLaren établi par Hamilton en 2007.

L’accrochage entre les deux McLaren dans les derniers tours rappelle un précédent célèbre : celui entre Hamilton et Button en 2011, déjà au Canada et déjà entre coéquipiers McLaren F1.

Charles Leclerc termine 5ᵉ pour Ferrari. Il a désormais devancé son coéquipier Hamilton à neuf reprises en dix Grands Prix cette saison.

Hamilton prend la 6ᵉ place – une nouvelle contre-performance dans une saison où, pour la première fois de sa carrière longue de 19 ans, il ne monte sur aucun podium lors des dix premières courses.

Fernando Alonso, 7ᵉ, enchaîne un deuxième Grand Prix dans les points, après huit épreuves consécutives sans la moindre unité inscrite.

Nico Hülkenberg (8ᵉ) signe son troisième top 8 de l’année avec Kick Sauber. Il devient le premier pilote Sauber à marquer lors de deux Grands Prix d’affilée depuis Bottas fin 2022.

Esteban Ocon, 9ᵉ, offre à Haas son meilleur résultat jamais enregistré à Montréal, lors du 200ᵉ Grand Prix de l’écurie. Il s’agit de son quatrième classement dans les points cette saison.

Carlos Sainz (10ᵉ) permet à Williams de marquer pour la cinquième fois en six courses. Mais l’équipe de Grove attendait bien plus de l’escale dans la Belle Province.

En revanche, Lando Norris ne voit pas l’arrivée, pour la première fois depuis le Grand Prix d’Autriche 2024.

Liam Lawson abandonne également – son troisième abandon de la saison pour Racing Bulls.

Alex Albon, contraint à l’abandon, enchaîne deux DNF consécutifs.