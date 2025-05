Poleman à Imola, Piastri s’étonne du ’mystère’ des pneus tendres

Oscar Piastri a signé la pole position du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Le pilote McLaren F1 est heureux de sa performance mais s’étonne de la difficulté à gérer le pneu C6, qui a décidément posé de gros problèmes à Imola. Mais il a fait le plus dur et sera en tête sur la grille.

"C’était une belle séance, très difficile avec les drapeaux rouges, l’attente et les pneus. Les pneus ont été compliqués, hier les gens pensaient que le C6 ne serait pas mauvais, et ça a été un mystère aujourd’hui" a déclaré Piastri, qui a connu un trafic intense.

"On a mis la voiture dans une bonne fenêtre, on a essayé plusieurs choses ce week-end et on s’est retrouvé dans une bonne situation. J’ai eu quatre voitures à dépasser dans le dernier virage mais ça s’est bien passé."

L’Australien raconte son dernier tour rapide : "J’avais un gros écart donc ce n’était pas très différent pour moi. On perd l’aspiration mais on n’a pas de perturbation ou d’air sale. On a assez de rythme pour le faire et c’est ce qu’on a fait, l’équipe a fait un super travail d’exécution."